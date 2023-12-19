Астрологічний прогноз на 19 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для спілкування з начальством – з ним вдасться вирішити будь-які питання – як професійного, так і фінансового характеру.

Символ дня: Півень.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, аметистовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, бірюза, геліотроп, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути небезпечними – вони триватимуть довго та з ускладненнями, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: дієта, розпочата цього дня, принесе багато користі здоров'ю.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна робити талісмани на залучення талану – насамперед фінансового.

Сни дня: сни нинішнього дня можуть здатися складними та заплутаними, але оскільки вони є пророчими, бажано їх розплутати.

Табу дня: оскільки символом дня є Півень, не рекомендується їсти куряче м'ясо та яйця.

Цитата дня: «Тривожні думки створюють маленьким речам великі тіні» (шведське прислів'я).

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