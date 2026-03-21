Астрологический прогноз на 21 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной день, возможны предложение — неформальное, но от этого е менее важное, от которого нельзя будет отказаться — например, новой должности или выгодной сделки.
Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: зеленый, голубой, красный.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: серьезная физическая нагрузка чревата травмами, так что лучше от нее отказаться.
Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность — впрочем она не повредит и в любое другое время.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит — она может принести проблемы — как финансовые, так и со здоровьем.
Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: желательно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого лечебные травы.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, так что не стоит их анализировать и, тем более, переживать по их поводу.
Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую.
Цитата дня: «Не бойтесь врагов, бойтесь друзей. Предают друзья, не враги» (Джонни Депп).
