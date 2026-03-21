ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Гречка с овощами на сковороде: рецепт полезного гарнира

Гречка с овощами — это простое, полезное блюдо, которое превосходно подойдет для постного или вегетарианского обеда или ужина. Подайте в качестве гарнира или основного блюда.

Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
88 ккал
Гречка с овощами на сковороде / © Credits

Овощи используйте любые: как свежие, так и готовую замороженную овощную смесь.

Ингредиенты

крупа гречневая
1 стакан
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
вода
2 стакана
чеснок сушеный
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
сливочное масло
30 г
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой.

  2. У болгарского перца удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.

  3. Гречневую крупу хорошо промойте.

  4. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное и сливочное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.

  5. Добавьте перец болгарский, чеснок, паприку, перец черный молотый, еще обжарьте 2-3 минуты, затем гречневую крупу, посолите и залейте кипятком.

  6. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15-20 минут, пока вся жидкость не испарится и гречка станет мягкой.

Советы:

  • Готовое блюдо по желанию можно посыпать свежей зеленью.

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie