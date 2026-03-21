Гречка с овощами на сковороде: рецепт полезного гарнира
Гречка с овощами — это простое, полезное блюдо, которое превосходно подойдет для постного или вегетарианского обеда или ужина. Подайте в качестве гарнира или основного блюда.
Овощи используйте любые: как свежие, так и готовую замороженную овощную смесь.
Ингредиенты
- крупа гречневая
- 1 стакан
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- вода
- 2 стакана
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 30 г
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой.
У болгарского перца удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.
Гречневую крупу хорошо промойте.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное и сливочное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.
Добавьте перец болгарский, чеснок, паприку, перец черный молотый, еще обжарьте 2-3 минуты, затем гречневую крупу, посолите и залейте кипятком.
Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15-20 минут, пока вся жидкость не испарится и гречка станет мягкой.
Советы:
Готовое блюдо по желанию можно посыпать свежей зеленью.