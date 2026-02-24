- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриные голени с гречкой в рукаве
Приготовьте сытный, ленивый вариант обеда или ужина из доступных продуктов с минимумом посуды. Просто сложите все подготовленные ингредиенты в рукав, залейте водой и запеките в духовке.
Гречневая каша получается рассыпчатая, ароматная, пропитанная соками мяса, овощей и специй.
Ингредиенты
- крупа гречневая
- 1 стакан
- куриная голень
- 4 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- вода
- 2 стакана
- растительное масло
- 1 ст. л.
- паприка молотая копченая
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- лук зеленый
-
В миске смешайте паприку копченую, перец черный молотый, растительное масло и соль.
Куриные голени помойте, обсушите бумажным полотенцем и натрите специями.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь брусочками.
Гречку хорошо промойте.
Рукав для запекания завяжите с одной стороны, выложите в форму для запекания. Переложите в рукав гречку, овощи, посолите, поперчите, добавьте куриные голени, влейте воду и завяжите второй конец рукава.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут.
Выложите на блюдо, украсьте мелко нарезанным зеленым луком.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.