Рецепты
43
1 мин

Куриные голени с гречкой в рукаве

Приготовьте сытный, ленивый вариант обеда или ужина из доступных продуктов с минимумом посуды. Просто сложите все подготовленные ингредиенты в рукав, залейте водой и запеките в духовке.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
193 ккал
Куриные голени с гречкой в рукаве

Куриные голени с гречкой в рукаве / © Credits

Гречневая каша получается рассыпчатая, ароматная, пропитанная соками мяса, овощей и специй.

Ингредиенты

крупа гречневая
1 стакан
куриная голень
4 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
вода
2 стакана
растительное масло
1 ст. л.
паприка молотая копченая
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
лук зеленый

  1. В миске смешайте паприку копченую, перец черный молотый, растительное масло и соль.

  2. Куриные голени помойте, обсушите бумажным полотенцем и натрите специями.

  3. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь брусочками.

  4. Гречку хорошо промойте.

  5. Рукав для запекания завяжите с одной стороны, выложите в форму для запекания. Переложите в рукав гречку, овощи, посолите, поперчите, добавьте куриные голени, влейте воду и завяжите второй конец рукава.

  6. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут.

  7. Выложите на блюдо, украсьте мелко нарезанным зеленым луком.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

