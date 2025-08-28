- Дата публикации
Астрологический прогноз на 28 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции — она даст правильный ответ на любой вопрос.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому медлить с их лечением нельзя.
Питание дня: в питании важно соблюдать баланс — недоедание также опасно, как и переедание.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу трав.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если правильно их расшифровать.
Табу дня: нельзя никому давать в пользование личные вещи.
Цитата дня: «Движение — это жизнь, а жизнь — движение» (Аристотель).
