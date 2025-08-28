Астрологический прогноз на 28 августа

Журавли / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции — она даст правильный ответ на любой вопрос.

Реклама

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго.

Реклама

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому медлить с их лечением нельзя.

Питание дня: в питании важно соблюдать баланс — недоедание также опасно, как и переедание.

Реклама

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу трав.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если правильно их расшифровать.

Реклама

Табу дня: нельзя никому давать в пользование личные вещи.

Цитата дня: «Движение — это жизнь, а жизнь — движение» (Аристотель).

Читайте также: