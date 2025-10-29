- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 29 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — вместо прибыли они принесут убытки.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: органы грудного отдела, прежде всего — сердце.
Болезни дня: есть опасность обострения хронических заболеваний — необходимо заранее принять превентивные меры.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, заменив их рыбой и бобовыми.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.
Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией — она принесет результат, противоположный ожидаемому.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: плохая примета — разбитое зеркало, поэтому с любым стеклом нужно обращаться осторожно.
Цитата дня: «Любовь ослепляет бдительность, а страх — обостряет» (Платон).