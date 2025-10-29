Астрологический прогноз на 29 октября

Нетопырь / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — вместо прибыли они принесут убытки.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.

За какую часть тела отвечает: органы грудного отдела, прежде всего — сердце.

Болезни дня: есть опасность обострения хронических заболеваний — необходимо заранее принять превентивные меры.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов, заменив их рыбой и бобовыми.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.

Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией — она принесет результат, противоположный ожидаемому.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: плохая примета — разбитое зеркало, поэтому с любым стеклом нужно обращаться осторожно.

Цитата дня: «Любовь ослепляет бдительность, а страх — обостряет» (Платон).