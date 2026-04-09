Астрологический прогноз на 9 апреля

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех — в любых делах — ждет тех, кто перейдет от слов к делу и не будет лениться.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и особой опасности не представляют. Необходимо заниматься спортом, укреплять иммунитет и отказаться от вредных привычек

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирную и жареную пищу, а также алкоголь. Полезными будут травяные чаи, свежевыжатые соки, а также овощи и фрукты красного цвета: морковь, гранат, клюква.

Стрижка дня: удачное время не только для стрижки, но и для полного изменения облика, для чего желательно обратиться к стилисту

Дачные работы дня: день благоприятен для высаживания в грунт, растений, выпускающих стрелки — зеленого лука и чеснока.

Магия и мистика дня: день, когда можно заниматься домашней магией, цель которой — отвадить от порога людей со злыми намерениями и помышлениями.

Сны дня: на сны нынешней ночи можно не обращать внимания — важной информации они не несут

Табу дня: во избежание заражения крови любые — даже незначительные ранки необходимо тщательно обрабатывать антисептиком.

Цитата дня: «Я большой поклонник мести. Это чувство — одно из тех, в которых мы не хотим признаваться даже самим себе, но тайно оно всех нас гложет» (Джонни Депп).

