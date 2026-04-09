Астрологический прогноз на 9 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех — в любых делах — ждет тех, кто перейдет от слов к делу и не будет лениться.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и особой опасности не представляют. Необходимо заниматься спортом, укреплять иммунитет и отказаться от вредных привычек
Питание дня: необходимо исключить из рациона жирную и жареную пищу, а также алкоголь. Полезными будут травяные чаи, свежевыжатые соки, а также овощи и фрукты красного цвета: морковь, гранат, клюква.
Стрижка дня: удачное время не только для стрижки, но и для полного изменения облика, для чего желательно обратиться к стилисту
Дачные работы дня: день благоприятен для высаживания в грунт, растений, выпускающих стрелки — зеленого лука и чеснока.
Магия и мистика дня: день, когда можно заниматься домашней магией, цель которой — отвадить от порога людей со злыми намерениями и помышлениями.
Сны дня: на сны нынешней ночи можно не обращать внимания — важной информации они не несут
Табу дня: во избежание заражения крови любые — даже незначительные ранки необходимо тщательно обрабатывать антисептиком.
Цитата дня: «Я большой поклонник мести. Это чувство — одно из тех, в которых мы не хотим признаваться даже самим себе, но тайно оно всех нас гложет» (Джонни Депп).
