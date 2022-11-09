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Астрологический прогноз на 9 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в любой сфере человеческой деятельности необходимо выбирать небольшие – не самые важные – дела, которые ждет успех, от реализации серьезных проектов нужно отказаться. 

Символ дня: голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, серый, серебристо-голубой. 

Счастливые камни дня: жемчуг – все цвета, кроме черного. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: причиной заболеваний нынешнего дня чаще всего становятся стрессы, поэтому особенно важно их избегать. Понизится свертываемость крови, поэтому день категорически не подходит для хирургических операций. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но, чтобы понять, о чем они предупреждают, необходимо правильно их истолковать. 

Стрижка дня: от стрижки желательно воздержаться. 

Афоризм дня: "Можно научиться всему, если все время находишься в пути" (Эрих Мария Ремарк). 

Ангел-хранитель дня: Эдор – защищает от природных катаклизмов. 

Магия и мистика дня: можно очищать магические инструменты и накопившие негатив украшения под проточной водой. 

Табу дня: категорически не рекомендуется нервничать.

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Дата публикации
Просмотры
204
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