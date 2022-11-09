Астрологический прогноз на 9 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в любой сфере человеческой деятельности необходимо выбирать небольшие – не самые важные – дела, которые ждет успех, от реализации серьезных проектов нужно отказаться.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, серый, серебристо-голубой.
Счастливые камни дня: жемчуг – все цвета, кроме черного.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: причиной заболеваний нынешнего дня чаще всего становятся стрессы, поэтому особенно важно их избегать. Понизится свертываемость крови, поэтому день категорически не подходит для хирургических операций.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но, чтобы понять, о чем они предупреждают, необходимо правильно их истолковать.
Стрижка дня: от стрижки желательно воздержаться.
Афоризм дня: "Можно научиться всему, если все время находишься в пути" (Эрих Мария Ремарк).
Ангел-хранитель дня: Эдор – защищает от природных катаклизмов.
Магия и мистика дня: можно очищать магические инструменты и накопившие негатив украшения под проточной водой.
Табу дня: категорически не рекомендуется нервничать.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 ноября 2022 года
- Финансовый гороскоп на ноябрь 2022 года
- Что приготовили нам звезды в последние месяцы 2022 года: астропрогноз
- Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года
- Ретроградный Марс 30 октября 2022 - 12 января 2023: что нас ждет в это время
- Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить