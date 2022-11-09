Астрологічний прогноз на 9 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у будь-якій сфері людської діяльності необхідно обирати невеликі – ненайважливіші – справи, на які чекає на успіх, від реалізації серйозних проєктів потрібно відмовитися.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: білий, сірий, сріблястий.

Щасливе каміння дня: перли – усі кольори, окрім чорного.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: причиною захворювань нинішнього дня найчастіше стають стреси, тому особливо важливо їх уникати. Знизиться згортання крові, тому день категорично не підходить для хірургічних операцій.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але щоб зрозуміти, про що вони попереджають, необхідно правильно їх витлумачити.

Стрижка дня: від стрижки бажано утриматись.

Афоризм дня: "Можна навчитися всього, якщо весь час перебуваєш у дорозі" (Еріх Марія Ремарк).

Ангел-охоронець дня: Едор – захищає від природних катаклізмів.

Магія і містика дня: можна очищати магічні інструменти та прикраси, що накопичили негатив під проточною водою.

Табу дня: категорично не рекомендується нервувати.

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