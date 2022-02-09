Гороскоп для всех знаков Зодиака на День святого Валентина

В 2022 году День святого Валентина выпадает на счастливый период соединения Марса и Венеры.

Существует несколько версий о том, откуда берет свое начало День святого Валентина. По одной из них, святой Валентин служил священником в храме во времена правления римского императора Клавдия. Правитель осудил Валентина за неповиновение и приговорит к смертной казни. Он умер 14 февраля 262 н.э. Легенда также гласит, что святой Валентин оставил прощальное письмо дочери своего тюремщика, в которую он был влюблен, и подписал его: "Твой Валентин".

По второй версии происхождения праздника, в Древнем Риме 14 февраля почитали царицу всех римских богов, богиню женщин и брака – Юнону. Мальчики и девочки тех времен обучались только раздельно. Во время проведения праздничного фестиваля представители противоположных полов могли пообщаться, потанцевать и повеселиться вместе. Так образовывались пары, которые часто влюблялись и женились. В период правления императора Клавдия II Рим был вовлечен в большое количество войн. Клавдию "Коварному" постоянно требовались солдаты. Но мужчины не хотели идти на службу в армию, поэтому правитель отменил браки и помолвки, т.к. он считал, что они являлись единственной причиной нехватки воинов. Добрый отец Валентин тайно венчал христианские пары, за что был схвачен и осужден, принял смертную казнь 14 февраля 270 года.

В 2022 году День святого Валентина выпадает на счастливый период соединения Марса и Венеры (с 13 февраля до 12 марта). Венера традиционно обозначает представительниц женского пола, а Марс – мужского. Особенно сильны энергии аспекта 14 – 16 февраля 2022 года. Соединение гендерных планет происходит в комфортном для обеих знаке Зодиака – в Козероге, что способствует стабилизации взаимоотношений, их долгосрочности и серьезности. Очень хорошие результаты получат пары, которые недавно в отношениях – "притирка" друг к другу пройдет быстро и без лишних эмоций.

Вселенная приготовила нам всем приятный сюрприз, подарила шансы гармонизировать самые сложные взаимоотношения, обрести баланс между личной жизнью и социальной, почувствовать себя счастливым и любимым человеком. Растет популярность у другого пола, романтика и развлечения способствуют восстановлению сил и здоровья. Отличное время для возобновления давних взаимоотношений – Венера и Марс находятся под управлением Сатурна, хранителя Времени. Его энергии помогают людям среднего и старшего возраста почувствовать себя молодыми, вернуть страсть и романтику в свою жизнь.

С 14 по 16 февраля Луна движется по знаку Льва, а 16 февраля - полнолуние в этом знаке, которое дает максимум положительной жизненной энергии: любви, счастья, радости. В ближайшие дни около полнолуния люди хотят праздника, творчества, страстных взаимоотношений. Благодаря взаимной симпатии, можно решить многие вопросы. Лучшее время для того, чтобы привлечь внимание желанного партнера, а также распознать счастливый шанс изменить судьбу.

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ОВЕН

Дни страсти и энергии, воодушевления и невероятной активности. Возможность обернуть ситуацию в нужную для себя сторону, обратить на себя внимание и прекрасно провести время в период с 14 по 16 февраля. Главное, чтобы потом не было упадка сил от перерасхода энергии. Ваш управитель – Марс в соединении с планетой любви и красоты – Венерой, имеет статус экзальтации в знаке Козерог. А это значит, что обстоятельства сейчас складываются наилучшим образом для улучшения личных взаимоотношений и достижения целей.

ТЕЛЕЦ

Венера – ваш управитель, получает огромную силу от Марса в Козероге. День Валентина в 2022 году запомнится вам на долгие годы счастливыми событиями в личных взаимоотношениях. Используйте это время по максимуму, смело действуйте, проявляйте инициативу – у вас все получится. В феврале вы имеете благоприятные шансы и возможности создать фундамент счастливой жизни, достичь согласия с романтическим партнером, супругом, убрать негатив в отношениях с бывшими.

БЛИЗНЕЦЫ

Меркурий, который является вашей планетой-управителем, 14 февраля получает благоприятные влияния соединения Марса и Венеры, т.к. находится с ними в одном знаке Зодиака – в Козероге. Долго не раздумываете, говорите все, что давно хотели сказать, – вы будете довольны ответом своего партнера. Прекрасный шанс перевести существующие взаимоотношения на более высокий уровень, стать ближе с любимым человеком и устранить все противоречия.

РАК

Могут быть незначительные трудности в любовных отношениях, но общий внешний фон благоприятный. Поэтому, даже если что-то происходит, что вызывает сомнения и тревогу, все равно ситуация обернется в позитивном ключе. Может возникнуть необходимость принимать решение, выбирать между двумя вариантами (партнеры, место жительство и т.д.). Постарайтесь 14 февраля и в ближайшие дни около этой даты найти общие интересы с супругом, романтическим партнером – это значительно снизит градус напряжения.

ЛЕВ

Отличный период – середина февраля, действительно, это для вас время праздника. Полнолуние в вашем знаке 16 февраля принесет самые счастливые события, особенно в любовной сфере. В День святого Валентина 14 февраля вы получите мощный заряд оптимизма. Даже если до этого одолевали мрачные мысли, они отступают, и душа наполняется радостью. Возрастает интерес к противоположному полу, но и вы получаете много внимания, комплиментов и подарков.

ДЕВА

Любовная тема больше не кажется запутанной, становится понятным будущee ваших личных взаимоотношений. День 14 февраля принесет вам радужные перспективы, массу приятных сюрпризов. Это день удивительных перевоплощений, пробуждения скрытых талантов, раскрытия эмоциональной и чувственной стороны жизни. Энергии хватит на все: личная жизнь, любимые занятия, хобби, развлечения, работа. Единственное, что может стать препятствием – повышенная требовательность к партнерам.

ВЕСЫ

Трудно сдерживать эмоции, амбиции зашкаливают, вероятны конфликтные ситуации в личных и деловых отношениях. А это может испортить прекрасный праздник влюбленных – День святого Валентина. Соединение вашего управителя – Венеры с Марсом, с одной стороны, дает вам шанс достичь желаемого результата практически в любой сфере жизни в середине месяца. Но с другой стороны - планеты формируют напряженный аспект к вашему Солнцу, поэтому могут возникать кризисные ситуации из-за желания ускорить события.

СКОРПИОН

14 февраля – очень интересный для вас день. Возможны неожиданные приятные встречи, резкие повороты событий, например, рабочие взаимоотношения, могут стать романтическими. Или же появится идея создать семейный бизнес, общий проект с романтическим партнером. Усиливается чувствительность, поэтому можете обижаться из-за неприветливости представителей противоположного пола. Но такое происходит не потому, что вы не нравитесь окружающим – просто много дел у всех, личных забот.

СТРЕЛЕЦ

Счастье в браке, новые эмоциональные увлечения, обилие контактов и разговоров – наиболее вероятные события в середине февраля. Может выясниться, что, оказывается, у вас много общих интересов с давним партнером или супругом, хотя до этого все ограничивалось любовными свиданиями или бытовыми делами. Если вы в поиске партнера, то с большой долей вероятности вам улыбнется удача. Будьте на виду, гуляйте, встречайтесь с приятелями, подругами – вы действительно можете круто изменить свою жизнь к лучшему.

КОЗЕРОГ

В ближайшее время вы – фаворит Вселенной, особенно в период с 14 по 16 февраля – это очень хорошие дни для активного взаимодействия с партнером. Вас любят, вы любите, жизнь кипит, страсть разгоняет кровь. Романтическое общение, любовные свидания, новые приятные знакомства приносят удовольствие, но могут отвлекать от важных дел, работы, служебных обязанностей. Вас могут не узнавать, т.к. вместо серьезности на лице появляется улыбка и удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ

Нейтральные дни в середине месяца, так же как и сам праздник влюбленных 14 февраля. Встав на позицию наблюдателя за счастливыми парами, вы получаете ценный опыт – весь в первой половине марта в вашу жизнь придет любовь и праздник. Чтобы потом не испортить благоприятные возможности и не упустить шанс на счастливую личную жизнь, учитесь сейчас на опыте других людей. Но грустить вы не будете, вам рады в любой компании.

РЫБЫ

Счастливые дни, особенно 14 февраля. Увеличивается количество поклонников и поклонниц, появляется шанс найти своего идеального партнера, познакомиться с приятным интересным человеком. Вы получите позитивный заряд энергии на вторую половину месяца, сможете значительно улучшить существующие личные взаимоотношения, гармонизируется ваше психическое состояние. По возможности отложите профессиональные дела на некоторое время и посвятите время личной жизни.

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