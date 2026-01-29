ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которые сегодня не стоит никому навязывать свою заботу и внимание

День сострадания и милосердия, когда очень важно делать добро всем, кто нуждается в помощи и поддержке — любое благодеяние, совершенное в это время, практически сразу же вернется к своему «автору» приумноженным.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но несмотря на это не стоит никому навязывать свою заботу и внимание, поскольку в таком случае они пользы не принесут.

Сегодня, 29 января, делать добро нуждающимся необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя никому навязывать свою заботу и внимание.

Близнецы

Близнецы — особенно если их об этом несколько раз попросить — окажут необходимую помощь, но обязательно поинтересуются, что им за это будет. Вряд ли такие благодеяния с последующей «оплатой» кому-то понравится, так что представителям знака не стоит никому ее навязывать.

Стрелец

Стрельцы — самый открытый и бесхитростный знак Зодиака, представители которого готовы отказаться от собственных интересов, чтобы помочь другим. Правда, далеко не всем, кого они хотят облагодетельствовать, их действия нравятся — так, сегодня они покажутся им чересчур бесцеремонными.

Дева

Девы, надо отдать им должное, всегда приходят на помощь тем, кто попал в непростую житейскую ситуацию, но при этом редко считают с желаниями самих этих людей. Они уверены, что лучше знают, как поступить правильно, поэтому навязывают свои благодеяния, иногда — в агрессивной форме.

