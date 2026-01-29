ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нав'язувати свої турботу й увагу

День співчуття і милосердя, коли дуже важливо робити добро всім, хто потребує допомоги і підтримки — будь-яке благодійство, здійснене в цей час, практично одразу ж повернеться до свого «автора» примноженим.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але, незважаючи на це, не варто нікому нав’язувати свої турботу й увагу, оскільки в такому разі вони користі не принесуть.

Сьогодні, 29 січня, робити добро нужденним необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна нікому нав’язувати свої турботу й увагу.

Близнята

Близнята — особливо, якщо їх про це кілька разів попросити — нададуть необхідну допомогу, але обов’язково поцікавляться, що їм за це буде. Навряд чи такі добродіяння з подальшою «оплатою» комусь сподобаються, тож представникам знака не варто нікому її нав’язувати.

Стрілець

Стрільці — найвідкритіший і найбільш безхитрий знак зодіаку, представники якого готові відмовитися від власних інтересів, щоб допомогти іншим. Щоправда, далеко не всім, кого вони хочуть обдарувати ласкою, їхні дії подобаються — так, сьогодні вони здадуться їм надто безцеремонними.

Діва

Діви, треба віддати їм належне, завжди приходять на допомогу тим, хто потрапив у непросту життєву ситуацію, але водночас рідко зважають на бажання самих цих людей. Вони впевнені, що краще знають, як вчинити правильно, тож нав’язують свої доброчинства, іноді — в агресивній формі.

