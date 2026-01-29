- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які в усьому шукають вигоду
Так уже влаштована людина, що вона націлена на пошук вигідних для себе обставин і ситуацій.
І це абсолютно логічно: було б дивно, якби ми свідомо шукали збитків. Але й перегинати палицю в цьому питанні все ж таки не слід, інакше можна здобути репутацію людини, яка, як кажуть у таких випадках у народі, і маму рідну продасть.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які в усьому шукають вигоду.
Телець
Тельці, мабуть, краще за багатьох знають, як знайти і отримати вигоду в найрізноманітніших ситуаціях і обставинах. До того ж їх вирізняє вміння робити це без зайвих рухів тіла: вони на інтуїтивному рівні відчувають, що буде для них корисно, і буквально за допомогою одного дзвінка домагаються свого.
Близнята
Близнята — за всієї шляхетності своєї натури — нічого не роблять безкорисливо, вони завжди цікавляться, скільки, образно кажучи, коштуватиме їхня благодійність. До того ж вона необов’язково має бути співрозмірною, але якщо за всі їхні клопоти ви не подаруєте їм хоча б шоколадку, вони образяться.
Діва
Діви як найпрактичніші представники зодіаку справедливо вважають, що не варто витрачати свою — як фізичну, так і моральну — енергію даремно: за будь-яку свою дію вони розраховують щось отримати натомість. До того ж вони так чітко прораховують результати своїх вчинків, що завжди залишаються у виграші.
