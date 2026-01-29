- Дата публікації
Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 29 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Європа хоче замінити для України розвіддані від США — FT Читати далі –>
Нічна атака на Запорізький район: загинули троє людей Читати далі –>
Ворог просунувся у двох областях — DeepState Читати далі –>
Мерц прокоментував можливість вступу України до ЄС до 2027 Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>