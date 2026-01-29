- Дата публикации
Ночная атака БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 29 января 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 января 2026 года:
Европа хочет заменить для Украины разведданные от США — FT
Ночная атака на Запорожский район: погибли три человека
Враг продвинулся в двух областях — DeepState
Мерц прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС до 2027 г.
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА