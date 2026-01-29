Мерц прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза уже в 2027 году.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По словам Мерца, все государства, стремящиеся присоединиться к ЕС, обязаны выполнить Копенгагенские критерии.

«Все члены, включая Украину, желающие присоединиться к Европейскому Союзу, должны выполнить Копенгагенские критерии. Эти процессы обычно занимают несколько лет», — заявил канцлер Германии.

Копенгагенские критерии — это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они включают в себя обязательное наличие стабильной демократии, верховенства права, прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность взять на себя обязательства по законодательству ЕС.

