Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Мерц прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году

Мерц высказал свое мнение о возможном вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза уже в 2027 году.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По словам Мерца, все государства, стремящиеся присоединиться к ЕС, обязаны выполнить Копенгагенские критерии.

«Все члены, включая Украину, желающие присоединиться к Европейскому Союзу, должны выполнить Копенгагенские критерии. Эти процессы обычно занимают несколько лет», — заявил канцлер Германии.

Копенгагенские критерии — это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они включают в себя обязательное наличие стабильной демократии, верховенства права, прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность взять на себя обязательства по законодательству ЕС.

Ранее сообщалось, что заверение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в неизбежном и быстром вступлении нашей страны в ЕС вызвало истерическую реакцию венгерского министра Петера Сиярто.

Мы ранее информировали, что введение зоны свободной торговли с США после войны может принести Украине экономические выгоды, но создает серьезные риски для европейского курса Украины.

