Мерц прокоментував можливість вступу України до ЄС у 2027 році

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу вже у 2027 році.

Про це він повідомив під час пресконференції.

За словами Мерца, всі держави, які прагнуть приєднатися до ЄС, зобов’язані виконати Копенгагенські критерії.

Реклама

«Всі члени, включаючи Україну, які бажають приєднатися до Європейського Союзу, повинні виконати Копенгагенські критерії. Ці процеси зазвичай займають кілька років», — заявив канцлер Німеччини.

Копенгагенські критерії — це ключові вимоги до країн-кандидатів для вступу до Євросоюзу, прийняті у 1993 році. Вони включають обов’язкову наявність стабільної демократії, верховенства права, прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність взяти на себе зобов’язання по законодавству ЄС.

Раніше повідомлялося, що запевнення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у неминучому та швидкому вступі нашої країни до ЄС викликало істеричну реакцію угорського міністра Петера Сіярто.

Ми раніше інформували, що запровадження зони вільної торгівлі зі США після війни може принести Україні економічні вигоди, однак створює серйозні ризики для європейського курсу України.