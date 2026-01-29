Мерц відкинув заклики провести прямі переговори з Путіним

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув заклики з Бундестагу до проведення прямих переговорів із російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє stern.de.

За словами глави німецького уряду, переговори насамперед мають відбуватися безпосередньо між Україною та Росією.

«Це дві воюючі сторони. Ми тут не виступаємо в ролі посередника», — наголосив Мерц.

Він додав, що Німеччина «з великою підтримкою» стежить за перебігом цих переговорів і твердо сподівається на їх якнайшвидше завершення.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль зі свого боку зауважив, що нині переговорний процес переважно відбувається між Україною та Росією.

«Питання про те, чи настане і коли настане час для того, щоб глави європейських держав і урядів знову безпосередньо поговорили з Путіним, має вирішитися пізніше», — заявив він.

Клінгбайль також підкреслив, що наразі не бачить умов для такого діалогу.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про досягнення загальної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Ми раніше інформували, що Москва намагається створити ілюзію конструктиву перед Вашингтоном, продовжуючи шантажувати Київ ракетними обстрілами.