Переговори в Абу-Дабі: експосол розповів, навіщо це було Путіну

Володимир Путін / © Associated Press

Тристоронні переговори за участю України, Росії та США в Абу-Дабі, які відбулися після тривалої паузи з боку Москви, не варто сприймати як дипломатичний прорив. Це радше спроба Кремля уникнути конфлікту з адміністрацією Білого дому.

Таку думку в інтерв’ю Kyiv Post висловив колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст.

За словами дипломата, нині немає жодних публічних ознак того, що Росія готова до реального компромісу. Гербст підкреслив, що президент України Володимир Зеленський погодився з усіма пропозиціями, які Дональд Трамп висував від березня. Натомість Москва відкинула кожну з них.

«Я інтерпретую їхню готовність провести ці переговори як тактичне рішення Путіна, щоб не дратувати Трампа. Він намагається здаватися розумним, навіть якщо насправді він зовсім не розумний», — пояснив екс-посол.

Яка ключова проблема

Ключовою проблемою будь-якої потенційної угоди залишається питання територій, зокрема Донбасу. Гербст припускає, що Росія намагається змусити Україну передати території, які армія РФ навіть не змогла захопити силоміць.

Дипломат підозрює, що основний тиск під час переговорного процесу спрямований саме на Київ.

«Якби вони тиснули тільки на одну сторону, то це була б українська сторона», — зазначив Гербст.

На його думку, мовчання української делегації щодо деталей зустрічі свідчить про те, що переговори відбуваються у вкрай некомфортній атмосфері, хоча поки що вони не є вирішальними.

Гербст також звернув увагу на цинічний збіг: масований ракетний удар по Києву відбувався саме в той момент, коли переговорники сиділи за столом в Абу-Дабі. Це, на переконання дипломата, є безпосереднім посланням Кремля.

«Путін робить це вже кілька місяців, заявляючи: якщо ви не погодитеся на мої умови капітуляції, я розбомблю вас дощенту», — пояснив він.

Це також сигнал Вашингтону про те, що Росія готова до ескалації, розраховуючи на бездіяльність США.

Втім, екс-посол визнав, що Дональд Трамп здатний чинити ефективний тиск на агресора. Як приклад він навів запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл» у жовтні минулого року.

«Якщо одна сторона є перешкодою, він буде чинити тиск. І він дійсно чинив серйозний тиск на Кремль», — підсумував Гербст.

Нагадаємо, за даними Reuters, Сполучені Штати дали зрозуміти Києву, що надання американських гарантій безпеки можливе лише в разі підписання мирної угоди з Росією. Водночас у Вашингтоні заперечують тиск на Україну щодо територіальних поступок, наголошуючи, що не диктують умов майбутнього договору.

Переговорний процес активізувався після зустрічей в Абу-Дабі за посередництва США, де сторони заявили про певний прогрес. Україна натомість наполягає, що будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на гарантіях безпеки та збереженні територіальної цілісності держави.