"Божевільний та небезпечний": Фіцо розповідає європейцям, що у Трампа проблеми з психікою — Politico

Фіцо / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на саміті ЄС у Брюсселі розповів про зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Він заявив європейським лідерам, що був шокований станом та настроєм очільника Штатів.

Про це повідомили пише Politico.

Що сказав Фіцо

Роберт Фіцо відомий своює підтримкою позиції Трампа щодо слабких сторін Європи. Втім наразі він «стурбований психологічним станом» президента США, заявили двоє дипломатів. Вони повідомили, що Фіцо використав слово «небезпечний», аби описати вигляд та поведінку американського лідера під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Реклама

Як пише видання із посиланням на європейського дипломата, Роберт Фіцо охарактеризував Дональда Трампа як «божевільного».

Речник Фіцо не відповів на численні запити про коментарі.

У свою чергу, Анна Келлі, речниця Білого дому, заявила: «Це абсолютно фейкові новини від анонімних європейських дипломатів, які намагаються бути актуальними. Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною та продуктивною».

Раніше Фіцо зробив заяву про мирну угоду між Росією та Україною. На думку політика, його країна може брати участь у моніторингу. Він цинічно додав: «Якщо Київ і Москва „колись домовляться про це“.

Реклама

«Такі угоди не можна нав’язати. І перед планами так званої „Коаліції рішучих“ принципово віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів», — заявив Фіцо.

Фіцо також наголосив, що не вірить у стратегію, якої дотримуються Велика Британія та Німеччина. Мовляв, вона «веде лише до подальшого кровопролиття».