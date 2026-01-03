Вступление Украины в ЕС / © ТСН.ua

Вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в последнем проекте мирного плана, теоретически возможно.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка на пресс-конференции, передает издание «Новости.LIVE».

При этом чиновник подчеркнул, что, по базовому сценарию, который осенью прошлого года озвучила Еврокомиссия, предусмотрено вступление Украины в ЕС в 2030 году.

Тарас Качка отметил, что тогда речь шла о завершении подготовки до конца 2027 года, чтобы в 2028-м году выйти на завершение переговоров, в частности, по международному договору об условиях вступления в Европейский Союз, который еще нужно будет ратифицировать.

«Эти элементы — международный договор, ратификация — однозначно можно политически сократить, поэтому и более амбициозная цифра, которая сейчас обсуждается в рамках мирного плана, тоже является реалистичной. Есть уже определенные понимания, как этот календарь можно сократить. Это очень теоретически, чрезвычайно рекордно, но возможно», — заявил вице-премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может быть значительно ускорено.