Астрологічний прогноз на 29 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: підвищена емоційність і вразливість, які будуть притаманні сьогодні кожному з нас, зроблять проблематичним спілкування з оточуючими, тому його бажано скоротити до мінімуму.
Символ дня: Серце.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.
Щасливі камені дня: перламутр, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: оперативне втручання можна проводити тільки в екстрених випадках.
Харчування дня: у цей день — утім, як і в будь-який інший — небажано вживати в їжу жирне, смажене й алкоголь.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня, тому не варто їх ігнорувати.
Табу дня: поганою прикметою може стати пролита цього дня рідина.
Цитата дня: «Навчання — це двигун професійного успіху» (Джон Коттер).
