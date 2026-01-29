ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 29 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Серце

Серце / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: підвищена емоційність і вразливість, які будуть притаманні сьогодні кожному з нас, зроблять проблематичним спілкування з оточуючими, тому його бажано скоротити до мінімуму.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: оперативне втручання можна проводити тільки в екстрених випадках.

Харчування дня: у цей день — утім, як і в будь-який інший — небажано вживати в їжу жирне, смажене й алкоголь.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: поганою прикметою може стати пролита цього дня рідина.

Цитата дня: «Навчання — це двигун професійного успіху» (Джон Коттер).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie