Астрологічний прогноз на 29 січня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: підвищена емоційність і вразливість, які будуть притаманні сьогодні кожному з нас, зроблять проблематичним спілкування з оточуючими, тому його бажано скоротити до мінімуму.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: оперативне втручання можна проводити тільки в екстрених випадках.

Харчування дня: у цей день — утім, як і в будь-який інший — небажано вживати в їжу жирне, смажене й алкоголь.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: поганою прикметою може стати пролита цього дня рідина.

Цитата дня: «Навчання — це двигун професійного успіху» (Джон Коттер).

