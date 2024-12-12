Интересные лайфхаки: как быстро почистить туалет

Ваш туалет — одно из наиболее используемых мест в доме, которое требует особого ухода, поэтому поддержание чистоты унитаза — это не только гигиена, но и комфорт.

Издание Martha Stewart рассказало, чтобы поддерживать чистоту унитаза, не обязательно тратить много времени или усилий.

Как часто нужно чистить туалет

Ежедневное использование унитаза требует регулярного ухода. Тщательную чистку внутренней части чаши и бака следует проводить по крайней мере раз в неделю. Наружную поверхность, включая ручку и зону вокруг сидения, следует протирать ежедневно.

Инструменты для уборки

Дезинфекционный спрей и салфетки

Бумажные полотенца

Перчатки для чистки

Чистящее средство унитаза

Щетка с жесткой щетиной

Пемза на палочке

Держите эти средства в специальном ведре или шкафу, чтобы все было под рукой.

Как почистить туалет

Сначала наденьте длинные резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Щедро нанесите чистящее средство в чашу, включая верхние внутренние стороны и край. Оставьте средство на 5–10 минут (проверьте инструкцию на упаковке). Протрите чашу щеткой, уделите особое внимание пятнам и под ободком, где скапливаются бактерии. Промойте для удаления средства и грязи. Если остались пятна, повторите процесс. Для удаления минеральных отложений примените пемзу. Используйте дезинфекционный спрей и бумажные полотенца для наружной очистки. Перед тем, как снять перчатки, помойте их в горячей воде с мылом.

Советы

Ежедневный уход

Регулярно протирайте наружную поверхность унитаза. Для этого используйте чистящую ткань, которая поможет удалить пыль и конденсат.

Домашнее чистящее средство

Если у вас нет специального средства, сделайте собственный раствор. Налейте уксус в чашу, чтобы покрыть пятна и оставьте на 30–60 минут. Затем добавьте пищевую соду и потрите щеткой.

Очистка инструментов

Чтобы предотвратить размножение бактерий, после каждой уборки мойте щетку. Налейте моющее средство в чашу унитаза, опустите щетку, оставьте на минуту и промойте водой.

Чистота крышки сиденья

Если у вас тканевая накладка, стирайте ее регулярно. Пластиковую крышку снимайте только при необходимости для хорошей очистки.

Зная несколько простых лайфгаков, вы можете сделать этот процесс легким и быстрым.

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