Как добавить калий в почву и "прокачать" свои растения

Идеальный сад — это не только о солнце и полив, один ключевой элемент может кардинально изменить вид ваших растений и это калий.

Станислава Бондаренко
Как добавить калий в почву / © Credits

Весна — это момент перезагрузки для сада. Мы обрезаем, подкармливаем и планируем новую посадку, однако часто забываем об основе, а именно, балансе питательных веществ в почве.

Издание Martha Stewart отмечает, что калий — один из важнейших элементов для здоровья растений. Именно он отвечает за быстрый рост, устойчивость к болезням и общий «вид» вашего сада. И хорошая новость заключается в том, что добавить его можно даже из подручных средств.

Калий — это не просто «еще одно удобрение», он стимулирует рост растений, повышает иммунитет к болезням, помогает бороться с вредителями и предотвращает появление бурых пятен на листьях. Без него растения становятся слабыми, а урожай менее качественным. Но важно помнить, что избыток калия может нарушить баланс других питательных веществ, поэтому надо действовать без фанатизма.

Удобрения

Самый простой способ — использовать удобрение с высоким содержанием калия. Стоит выбирать жидкие или гранулированные формулы, вносить их в период активного роста и лучше всего делать это весной. Это быстрый способ «доставить» питательные вещества сразу к корням.

Компост

Компост — это классика, которая всегда работает, однако есть нюанс, он действует медленнее, чем удобрения, ведь органика должна разложиться. Процесс может длиться от 6 месяцев до 2 лет. Чтобы усилить эффект, добавляйте в компост банановые кожуры, шпинат или остатки томатов. В результате вы получаете натуральную, богатую на калий подкормку.

Древесная зола

Если у вас есть камин или печь, то вы уже имеете источник калия. Древесная зола легко доступна, эффективна и натуральна. Но есть правило, ее надо использовать в небольших количествах. Слишком много золы делает почву слишком щелочной, а это вредит растениям. Идеальный вариант добавлять в компост или вносить в почву зимой. Так она успеет «адаптироваться» к сезону.

Морские водоросли

У растений тоже есть свои суперфуды. Морские водоросли и ламинария — настоящее сокровище, ведь они богаты калием, содержат кальций, магний и улучшают структуру почвы. Их можно купить в виде порошка или использовать жидкие экстракты. Вносите их вокруг растений, но не сразу к стеблю.

Банановая вода

Этот лайфхак уже давно гуляет в TikTok и недаром. Высушите банановые кожуры, измельчите их и добавьте в почву или сделайте «банановую воду» для полива. Этот метод подходит даже для комнатных растений и не требует никаких затрат.

Сильный, здоровый сад — не магия, а баланс. Калий — один из тех элементов, которые делают разницу между «просто растет» и «вау, как растет». И самое приятное, что вам не нужны сложные системы или дорогие средства. Иногда достаточно банановой кожуры или горсти компоста, чтобы ваш сад выглядел так, будто над ним работал профессиональный ландшафтный дизайнер.

