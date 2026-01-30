ТСН в социальных сетях

Стрижка бикси — звездный тренд 2026 года, который может стать идеальным именно для вас

Меньше укладки — больше стиля. Если в начале года вам хочется обновления, но без радикальных экспериментов, в мире красоты уже есть ответ. Стрижка бикси, гибрид боба и пикси, стремительно врывается в 2026 год и становится любимицей тех, кто ценит непринужденную элегантность, легкость и современное настроение.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун / © Associated Press

Новый год не обязательно начинать со списка обещаний. Иногда достаточно нового образа, чтобы ощутить тот самый эффект «чистого листа». Маникюр, макияж, стрижка — самые быстрые способы освежить себя без кардинальных решений.

Издание Real Simple рассказало, если пикси кажется слишком смелой, а классический боб — слишком предсказуемым, бикси идеально балансирует между этими двумя крайностями.

Что такое бикси

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Название может звучать немного игриво, но все максимально логично, бикси — это сочетание боба и пикси. Это короткая, многослойная стрижка, которая сочетает:

  • объем и легкость пикси

  • универсальную длину боба

Впервые бикси была на пике популярности в 90-х — вспомните принцессу Диану, Вайнону Райдер, Мег Райан, Гвинет Пэлтроу и Камерон Диаз. В 2026-м она возвращается в обновленной версии, а именно, более мягкий, естественный и максимально непринужденный вид.

Почему бикси снова популярна

Шэрон Стоун / © Associated Press

Шэрон Стоун / © Associated Press

Главное преимущество этой стрижки — ее универсальность.

  • Подходит разным типам волос. Бикси отлично смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах.

  • Дает объем. Благодаря слоям стрижка добавляет полноты даже тонким волосам. Вы получаете объем пикси, но с длиной боба.

  • Легко отрастает. В отличие от классического боба, бикси не имеет тяжелого вида и красиво «растет», не требует постоянных походов в салон.

  • Не имеет возрастных ограничений. Да, она эффектно смотрится на молодых девушках, но не менее стильно на женщинах 50+ и 60+ лет. Доказательством тому является Шэрон Стоун, которая выглядит современно и уверенно с короткой длиной.

Что сказать мастеру в салоне

Вайнона Райдер / © Associated Press

Вайнона Райдер / © Associated Press

Чтобы получить идеальный бикси, стоит прийти с примерами и четким запросом. Попросите:

  • длину примерно на уровне подбородка (можно короче или немного длиннее)

  • короткие, рваные слои в зоне макушки и по бокам

  • несколько удлиненных прядей у лица

Далее — персонализация:

  • глубокий боковой пробор

  • слегка взъерошенная текстура

  • или гладкий, минималистичный финиш

Мастер подскажет, как делать укладку дома, обычно достаточно текстурного воска, крема или геля.

Мег Райан / © Associated Press

Мег Райан / © Associated Press

Кэмерон Диас и Келвин Кляйн / © Associated Press

Кэмерон Диас и Келвин Кляйн / © Associated Press

Хэлли Берри / © Associated Press

Хэлли Берри / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Бикси — это не просто модная стрижка, а философия современной красоты, выглядеть собранно, но не тратить часы перед зеркалом. Она легкая, универсальная, освежающая и идеально вписывается в ритм 2026 года.

