Стрижка бикси — звездный тренд 2026 года, который может стать идеальным именно для вас
Меньше укладки — больше стиля. Если в начале года вам хочется обновления, но без радикальных экспериментов, в мире красоты уже есть ответ. Стрижка бикси, гибрид боба и пикси, стремительно врывается в 2026 год и становится любимицей тех, кто ценит непринужденную элегантность, легкость и современное настроение.
Новый год не обязательно начинать со списка обещаний. Иногда достаточно нового образа, чтобы ощутить тот самый эффект «чистого листа». Маникюр, макияж, стрижка — самые быстрые способы освежить себя без кардинальных решений.
Издание Real Simple рассказало, если пикси кажется слишком смелой, а классический боб — слишком предсказуемым, бикси идеально балансирует между этими двумя крайностями.
Что такое бикси
Название может звучать немного игриво, но все максимально логично, бикси — это сочетание боба и пикси. Это короткая, многослойная стрижка, которая сочетает:
объем и легкость пикси
универсальную длину боба
Впервые бикси была на пике популярности в 90-х — вспомните принцессу Диану, Вайнону Райдер, Мег Райан, Гвинет Пэлтроу и Камерон Диаз. В 2026-м она возвращается в обновленной версии, а именно, более мягкий, естественный и максимально непринужденный вид.
Почему бикси снова популярна
Главное преимущество этой стрижки — ее универсальность.
Подходит разным типам волос. Бикси отлично смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах.
Дает объем. Благодаря слоям стрижка добавляет полноты даже тонким волосам. Вы получаете объем пикси, но с длиной боба.
Легко отрастает. В отличие от классического боба, бикси не имеет тяжелого вида и красиво «растет», не требует постоянных походов в салон.
Не имеет возрастных ограничений. Да, она эффектно смотрится на молодых девушках, но не менее стильно на женщинах 50+ и 60+ лет. Доказательством тому является Шэрон Стоун, которая выглядит современно и уверенно с короткой длиной.
Что сказать мастеру в салоне
Чтобы получить идеальный бикси, стоит прийти с примерами и четким запросом. Попросите:
длину примерно на уровне подбородка (можно короче или немного длиннее)
короткие, рваные слои в зоне макушки и по бокам
несколько удлиненных прядей у лица
Далее — персонализация:
глубокий боковой пробор
слегка взъерошенная текстура
или гладкий, минималистичный финиш
Мастер подскажет, как делать укладку дома, обычно достаточно текстурного воска, крема или геля.
Бикси — это не просто модная стрижка, а философия современной красоты, выглядеть собранно, но не тратить часы перед зеркалом. Она легкая, универсальная, освежающая и идеально вписывается в ритм 2026 года.