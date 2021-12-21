Буженина: проверенный рецепт

Буженина – излюбленный в Украине вид запеченного мяса.

Ее обязательно готовят к любому празднику и подают, нарезав ломтиками, в качестве холодной закуски. Но она так же, как и пастрома, хороша для бутербродов к утреннему чаю или для сэндвичей.

Ингредиенты:

2,5-3 кг свинины

8-10 зубков чеснока

3 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки горчицы

1 столовая ложка соли

2 чайные ложки черного молотого перца

1 чайная ложка коричневого сахара

Приготовление

Чеснок очистить и нарезать зубки тонкими брусочками.

Цельный кусок свинины помыть, зачистить от лишнего жира и пленок, обсушить, сделать в нем ножом проколы и нашпиговать чесноком.

Растительное масло соединить с горчицей, добавить соль, коричневый сахар, черный молотый перец и хорошо вымешать. Обмазать маринадом мясо со всех сторон, особенно тщательно втирая его в места надрезов, и поместить в холодильник на сутки.

Духовку разогреть до 220°С, подготовленное мясо уложить на решетку, поместив под нее противень, и запекать 15 минут. Затем температуру снизить до 180°С и продолжать запекать до готовности около 2-2,5 часов, периодически поливая мясо образовавшимся соком.

На заметку

Для буженины выбирайте свинину без кости. Лучше всего для запекания подходит окорок, хотя можно использовать и вырезку или лопатку.

Традиционно к буженине подают хрен или горчицу. Если же хотите добавить блюду пикантности, подайте к нему чатни либо кисло-сладкий фруктовый или ягодный соус.

Для шпигования кроме чеснока можно использовать лавровый лист, морковь и имбирь.

Для придания буженине красивого цвета и особого аромата в смесь для натирания добавьте паприку, тмин, кориандр, базилик, тимьян, эстрагон, майоран.

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