Буженина: проверенный рецепт

Буженина – излюбленный в Украине вид запеченного мяса.
Ее обязательно готовят к любому празднику и подают, нарезав ломтиками, в качестве холодной закуски. Но она так же, как и пастрома, хороша для бутербродов к утреннему чаю или для сэндвичей.
Ингредиенты:
- 2,5-3 кг свинины
- 8-10 зубков чеснока
- 3 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки горчицы
- 1 столовая ложка соли
- 2 чайные ложки черного молотого перца
- 1 чайная ложка коричневого сахара
Приготовление
Чеснок очистить и нарезать зубки тонкими брусочками.
Цельный кусок свинины помыть, зачистить от лишнего жира и пленок, обсушить, сделать в нем ножом проколы и нашпиговать чесноком.
Растительное масло соединить с горчицей, добавить соль, коричневый сахар, черный молотый перец и хорошо вымешать. Обмазать маринадом мясо со всех сторон, особенно тщательно втирая его в места надрезов, и поместить в холодильник на сутки.
Духовку разогреть до 220°С, подготовленное мясо уложить на решетку, поместив под нее противень, и запекать 15 минут. Затем температуру снизить до 180°С и продолжать запекать до готовности около 2-2,5 часов, периодически поливая мясо образовавшимся соком.
На заметку
Для буженины выбирайте свинину без кости. Лучше всего для запекания подходит окорок, хотя можно использовать и вырезку или лопатку.
Традиционно к буженине подают хрен или горчицу. Если же хотите добавить блюду пикантности, подайте к нему чатни либо кисло-сладкий фруктовый или ягодный соус.
Для шпигования кроме чеснока можно использовать лавровый лист, морковь и имбирь.
Для придания буженине красивого цвета и особого аромата в смесь для натирания добавьте паприку, тмин, кориандр, базилик, тимьян, эстрагон, майоран.
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