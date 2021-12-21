Буженина: перевірений рецепт

Буженина — улюблений вид запеченого м'яса.

Її обов'язково готують до будь-якого свята і подають, нарізавши скибочками, як холодну закуску. Але вона так само, як і пастрома, гарно підходить для бутербродів до ранкового чаю або сендвічів.

Інгредієнти:

2,5-3 кг свинини

8-10 зубків часнику

3 столові ложки олії

2 столові ложки гірчиці

1 столова ложка солі

2 чайні ложки чорного меленого перцю

1 чайна ложка коричневого цукру

Приготування

Часник очистити та нарізати зубки тонкими брусочками.

Цілісний шматок свинини помити, зачистити від зайвого жиру і плівок, обсушити, зробити в ньому ножем проколи і нашпигувати часником.

Олію з'єднати з гірчицею, додати сіль, коричневий цукор, чорний мелений перець і добре вимішати. Обмазати м'ясо маринадом з усіх боків, особливо ретельно втираючи його в місця надрізів, і помістити в холодильник на добу.

Духовку розігріти до 220°С, підготовлене м'ясо укласти на решітку, помістивши під неї деко, і запікати 15 хвилин. Потім температуру знизити до 180°С і продовжувати запікати до готовності близько 2-2,5 години, періодично поливаючи м'ясо соком, що утворився.

На замітку

Для буженини вибирайте свинину без кістки. Найкраще для запікання підходить окіст, хоча можна використовувати вирізку або лопатку.

Традиційно до буженини подають хрін або гірчицю. Якщо ж хочете додати страві пікантності, подайте до нього чатні або кисло-солодкий фруктовий чм ягідний соус.

Для шпигування, крім часнику, можна використовувати лавровий лист, моркву та імбир.

Для надання буженині гарного кольору та особливого аромату в суміш для натирання додайте паприку, кмин, коріандр, базилік, чебрець, естрагон, майоран.

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