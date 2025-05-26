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Как приготовить испанский соус "Ромеско"
Если вы ищете новый кулинарный акцент к рыбе, мясу или овощам, обратите внимание на «Ромеско» — ароматный, пряный соус родом из солнечной Каталонии.
Соус «Ромеско» сочетает в себе запеченные овощи, орехи, оливковое масло и легкий уксусный штрих. Фуд-блогер Eric Lahuerta на своей странице рассказал, как приготовить подлинный рецепт, который легко адаптировать для домашнего приготовления.
Ингредиенты
- Помидоры спелые
- 6 шт.
- Чеснок
- 2 головки
- Оливковое масло
- 120 мл
- Миндаль (поджаренный или сырой)
- 100г
- Фундук (можно слегка обжарить по вкусу)
- 100г
- Сладкий красный перец и щепотка копченой паприки
- 2 ст. л
- Хересный уксус (или винный белый уксус)
- 1 ст.
- Соль
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- Перец
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Приготовление
Разогрейте духовку до 220°C.
Помойте помидоры и разделите головки чеснока пополам (не очищайте).
Выложите все на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 30–35 мин, пока овощи не станут мягкими, а чеснок приобретет золотистый цвет.
Дайте овощам немного остыть.
Снимите кожуру с помидор (она легко отходит после запекания). Выдавите мякоть из печеного чеснока — она будет сладкой, мягкой и ароматной.
Поместите в чашу блендера очищенные печеные помидоры, мякоть чеснока, орехи, сладкий красный перец и щепотку копченой паприки, хересный уксус, соль и перец.
Начинайте измельчать, постепенно вливайте оливковое масло — до получения кремообразной, гладкой текстуры.
С чем подавать соус «Ромеско»
К рыбе: классика каталонской кухни — дорадо или сибас из «Ромеско».
К мясу: жареное куриное филе или телятина отлично смешиваются с орехово-овощным соусом.
К овощам: печеные баклажаны, кабачки, цветная капуста.
Дип-соус: подавайте с хлебом, тостами или гренками в качестве аперитива.
Как основа для сэндвичей или бургеров.
Хранение
Соус хранится в холодильнике до 5–7 дней в герметичном контейнере. Его можно заморозить порционно (например, в формочках для льда) — удобно использовать затем для быстрых блюд.
Соус «Ромеско» — это простой способ разнообразить ваше меню и придать даже обычным блюдам ресторанного звучания. Его вкус — яркий, насыщенный, пряный — оставляет приятное впечатление и заставляет тянуться за добавкой.