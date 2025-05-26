Как приготовить испанский соус «Ромеско» / © Credits

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Соус «Ромеско» сочетает в себе запеченные овощи, орехи, оливковое масло и легкий уксусный штрих. Фуд-блогер Eric Lahuerta на своей странице рассказал, как приготовить подлинный рецепт, который легко адаптировать для домашнего приготовления.

Ингредиенты Помидоры спелые 6 шт. Чеснок 2 головки Оливковое масло 120 мл Миндаль (поджаренный или сырой) 100г Фундук (можно слегка обжарить по вкусу) 100г Сладкий красный перец и щепотка копченой паприки 2 ст. л Хересный уксус (или винный белый уксус) 1 ст. Соль Перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Помойте помидоры и разделите головки чеснока пополам (не очищайте). Выложите все на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 30–35 мин, пока овощи не станут мягкими, а чеснок приобретет золотистый цвет. Дайте овощам немного остыть. Снимите кожуру с помидор (она легко отходит после запекания). Выдавите мякоть из печеного чеснока — она будет сладкой, мягкой и ароматной. Поместите в чашу блендера очищенные печеные помидоры, мякоть чеснока, орехи, сладкий красный перец и щепотку копченой паприки, хересный уксус, соль и перец. Начинайте измельчать, постепенно вливайте оливковое масло — до получения кремообразной, гладкой текстуры.

С чем подавать соус «Ромеско»

К рыбе: классика каталонской кухни — дорадо или сибас из «Ромеско».

К мясу: жареное куриное филе или телятина отлично смешиваются с орехово-овощным соусом.

К овощам: печеные баклажаны, кабачки, цветная капуста.

Дип-соус: подавайте с хлебом, тостами или гренками в качестве аперитива.

Как основа для сэндвичей или бургеров.

Хранение

Соус хранится в холодильнике до 5–7 дней в герметичном контейнере. Его можно заморозить порционно (например, в формочках для льда) — удобно использовать затем для быстрых блюд.

Соус «Ромеско» — это простой способ разнообразить ваше меню и придать даже обычным блюдам ресторанного звучания. Его вкус — яркий, насыщенный, пряный — оставляет приятное впечатление и заставляет тянуться за добавкой.

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