ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить испанский соус "Ромеско"

Если вы ищете новый кулинарный акцент к рыбе, мясу или овощам, обратите внимание на «Ромеско» — ароматный, пряный соус родом из солнечной Каталонии.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Как приготовить испанский соус "Ромеско"

Как приготовить испанский соус «Ромеско» / © Credits

Соус «Ромеско» сочетает в себе запеченные овощи, орехи, оливковое масло и легкий уксусный штрих. Фуд-блогер Eric Lahuerta на своей странице рассказал, как приготовить подлинный рецепт, который легко адаптировать для домашнего приготовления.

Ингредиенты

Помидоры спелые
6 шт.
Чеснок
2 головки
Оливковое масло
120 мл
Миндаль (поджаренный или сырой)
100г
Фундук (можно слегка обжарить по вкусу)
100г
Сладкий красный перец и щепотка копченой паприки
2 ст. л
Хересный уксус (или винный белый уксус)
1 ст.
Соль
Перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C.

  2. Помойте помидоры и разделите головки чеснока пополам (не очищайте).

  3. Выложите все на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 30–35 мин, пока овощи не станут мягкими, а чеснок приобретет золотистый цвет.

  4. Дайте овощам немного остыть.

  5. Снимите кожуру с помидор (она легко отходит после запекания). Выдавите мякоть из печеного чеснока — она будет сладкой, мягкой и ароматной.

  6. Поместите в чашу блендера очищенные печеные помидоры, мякоть чеснока, орехи, сладкий красный перец и щепотку копченой паприки, хересный уксус, соль и перец.

  7. Начинайте измельчать, постепенно вливайте оливковое масло — до получения кремообразной, гладкой текстуры.

С чем подавать соус «Ромеско»

  • К рыбе: классика каталонской кухни — дорадо или сибас из «Ромеско».

  • К мясу: жареное куриное филе или телятина отлично смешиваются с орехово-овощным соусом.

  • К овощам: печеные баклажаны, кабачки, цветная капуста.

  • Дип-соус: подавайте с хлебом, тостами или гренками в качестве аперитива.

  • Как основа для сэндвичей или бургеров.

Хранение

Соус хранится в холодильнике до 5–7 дней в герметичном контейнере. Его можно заморозить порционно (например, в формочках для льда) — удобно использовать затем для быстрых блюд.

Соус «Ромеско» — это простой способ разнообразить ваше меню и придать даже обычным блюдам ресторанного звучания. Его вкус — яркий, насыщенный, пряный — оставляет приятное впечатление и заставляет тянуться за добавкой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie