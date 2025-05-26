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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати іспанський соус "Ромеско"

Якщо ви шукаєте новий кулінарний акцент до риби, м’яса чи овочів, зверніть увагу на «Ромеско» — ароматний, пряний соус родом із сонячної Каталонії.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Як приготувати іспанський соус "Ромеско"

Як приготувати іспанський соус "Ромеско" / © Credits

Соус «Ромеско» поєднує в собі печені овочі, горіхи, оливкову олію та легкий оцтовий штрих. Фудблогер Eric Lahuerta на своїй сторінці розповів, як приготувати автентичний рецепт, який легко адаптувати для домашнього приготування.

Інгредієнти

стиглі помідори
6 шт.
часник
2 головки
оливкова олія
120 мл
мигдаль (підсмажений або сирий)
100 г
фундук (можна злегка обсмажити для смаку)
100 г
солодкий червоний перець і дрібка копченої паприки
2 ст. л.
хересний оцет (або винний білий оцет)
1 ст. л.
сіль
перець

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 220°C.

  2. Помийте помідори та розділіть головки часнику навпіл (не очищайте).

  3. Викладіть усе на деко, застелене пергаментом. Запікайте 30–35 хв, поки овочі не стануть м’якими, а часник не набуде золотавого кольору.

  4. Дайте овочам трохи охолонути.

  5. Зніміть шкірку з помідорів (вона легко відходить після запікання), видавіть м’якоть з печеного часнику — вона буде солодкою, м’якою та ароматною.

  6. Помістіть до чаші блендера очищені печені помідори, м’якуш часнику, горіхи, солодкий червоний перець і дрібку копченої паприки, хересний оцет, сіль і перець.

  7. Починайте подрібнювати, поступово вливайте оливкову олію до отримання кремоподібної, гладкої текстури.

З чим подавати соус «Ромеско»

  • До риби: класика каталонської кухні — дорадо чи сібас із «Ромеско».

  • До м’яса: смажене куряче філе чи телятина чудово поєднуються з горіхово-овочевим соусом.

  • До овочів: печені баклажани, кабачки, кольорова капуста.

  • Дип-соус: подавайте з хлібом, тостами чи грінками як аперитив.

  • Як основа для сендвічів або бургерів.

Зберігання

Соус зберігається в холодильнику до 5–7 днів у герметичному контейнері. Його також можна заморозити порційно (наприклад, у формочках для льоду) — зручно використовувати потім для швидких страв.

Соус «Ромеско» — це простий спосіб урізноманітнити ваше меню та надати навіть звичайним стравам ресторанного звучання. Його смак — яскравий, насичений, пряний — залишає приємне враження та змушує тягнутися по добавку.

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