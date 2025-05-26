Як приготувати іспанський соус "Ромеско" / © Credits

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Соус «Ромеско» поєднує в собі печені овочі, горіхи, оливкову олію та легкий оцтовий штрих. Фудблогер Eric Lahuerta на своїй сторінці розповів, як приготувати автентичний рецепт, який легко адаптувати для домашнього приготування.

Інгредієнти стиглі помідори 6 шт. часник 2 головки оливкова олія 120 мл мигдаль (підсмажений або сирий) 100 г фундук (можна злегка обсмажити для смаку) 100 г солодкий червоний перець і дрібка копченої паприки 2 ст. л. хересний оцет (або винний білий оцет) 1 ст. л. сіль перець

Приготування

Розігрійте духовку до 220°C. Помийте помідори та розділіть головки часнику навпіл (не очищайте). Викладіть усе на деко, застелене пергаментом. Запікайте 30–35 хв, поки овочі не стануть м’якими, а часник не набуде золотавого кольору. Дайте овочам трохи охолонути. Зніміть шкірку з помідорів (вона легко відходить після запікання), видавіть м’якоть з печеного часнику — вона буде солодкою, м’якою та ароматною. Помістіть до чаші блендера очищені печені помідори, м’якуш часнику, горіхи, солодкий червоний перець і дрібку копченої паприки, хересний оцет, сіль і перець. Починайте подрібнювати, поступово вливайте оливкову олію до отримання кремоподібної, гладкої текстури.

З чим подавати соус «Ромеско»

До риби: класика каталонської кухні — дорадо чи сібас із «Ромеско».

До м’яса: смажене куряче філе чи телятина чудово поєднуються з горіхово-овочевим соусом.

До овочів: печені баклажани, кабачки, кольорова капуста.

Дип-соус: подавайте з хлібом, тостами чи грінками як аперитив.

Як основа для сендвічів або бургерів.

Зберігання

Соус зберігається в холодильнику до 5–7 днів у герметичному контейнері. Його також можна заморозити порційно (наприклад, у формочках для льоду) — зручно використовувати потім для швидких страв.

Соус «Ромеско» — це простий спосіб урізноманітнити ваше меню та надати навіть звичайним стравам ресторанного звучання. Його смак — яскравий, насичений, пряний — залишає приємне враження та змушує тягнутися по добавку.

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