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Як приготувати іспанський соус "Ромеско"
Якщо ви шукаєте новий кулінарний акцент до риби, м’яса чи овочів, зверніть увагу на «Ромеско» — ароматний, пряний соус родом із сонячної Каталонії.
Соус «Ромеско» поєднує в собі печені овочі, горіхи, оливкову олію та легкий оцтовий штрих. Фудблогер Eric Lahuerta на своїй сторінці розповів, як приготувати автентичний рецепт, який легко адаптувати для домашнього приготування.
Інгредієнти
- стиглі помідори
- 6 шт.
- часник
- 2 головки
- оливкова олія
- 120 мл
- мигдаль (підсмажений або сирий)
- 100 г
- фундук (можна злегка обсмажити для смаку)
- 100 г
- солодкий червоний перець і дрібка копченої паприки
- 2 ст. л.
- хересний оцет (або винний білий оцет)
- 1 ст. л.
- сіль
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- перець
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Приготування
Розігрійте духовку до 220°C.
Помийте помідори та розділіть головки часнику навпіл (не очищайте).
Викладіть усе на деко, застелене пергаментом. Запікайте 30–35 хв, поки овочі не стануть м’якими, а часник не набуде золотавого кольору.
Дайте овочам трохи охолонути.
Зніміть шкірку з помідорів (вона легко відходить після запікання), видавіть м’якоть з печеного часнику — вона буде солодкою, м’якою та ароматною.
Помістіть до чаші блендера очищені печені помідори, м’якуш часнику, горіхи, солодкий червоний перець і дрібку копченої паприки, хересний оцет, сіль і перець.
Починайте подрібнювати, поступово вливайте оливкову олію до отримання кремоподібної, гладкої текстури.
З чим подавати соус «Ромеско»
До риби: класика каталонської кухні — дорадо чи сібас із «Ромеско».
До м’яса: смажене куряче філе чи телятина чудово поєднуються з горіхово-овочевим соусом.
До овочів: печені баклажани, кабачки, кольорова капуста.
Дип-соус: подавайте з хлібом, тостами чи грінками як аперитив.
Як основа для сендвічів або бургерів.
Зберігання
Соус зберігається в холодильнику до 5–7 днів у герметичному контейнері. Його також можна заморозити порційно (наприклад, у формочках для льоду) — зручно використовувати потім для швидких страв.
Соус «Ромеско» — це простий спосіб урізноманітнити ваше меню та надати навіть звичайним стравам ресторанного звучання. Його смак — яскравий, насичений, пряний — залишає приємне враження та змушує тягнутися по добавку.