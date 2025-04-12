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Как приготовить плов с курицей в рукаве
Рецепт для тех, кто любит домашнюю еду без лишних хлопот. Приготовьте ленивый плов в рукаве, он выручит вас, когда нужно приготовить быстрый обед или ужин.
Выложите в рукав для запекания куриное мясо, рис, овощи, приправы и отправьте в духовку. Рис получается рассыпчатым, а мясо сочным.
Ингредиенты
- куриные бедра (мякоть)
- 500 г
- рис пропаренный
- 280 г
- вода
- 400 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- приправа для плова
- 1 ст. л.
- куркума
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриную мякоть бедра промойте и нарежьте небольшими кусочками.
Лук, чеснок и морковь очистите.
Лук и чеснок (три зубчика) нарежьте на мелкие кубики, морковь - соломкой.
В миску выложите мясо, лук, морковь, чеснок, приправу для плова, куркуму, растительное масло.
Добавьте соль, перец черный молотый и перемешайте.
Рис хорошо промойте под проточной водой.
Рукав для запекания завяжите с одной стороны, выложите в него рис, затем мясо с овощами, головку чеснока, влейте теплую воду и завяжите рукав с другой стороны.
Выложите на противень и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45 минут.
Разрежьте рукав и выложите плов на блюдо.
Советы:
Мясо используйте любое.
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