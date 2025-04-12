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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить плов с курицей в рукаве

Рецепт для тех, кто любит домашнюю еду без лишних хлопот. Приготовьте ленивый плов в рукаве, он выручит вас, когда нужно приготовить быстрый обед или ужин.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
173 ккал
Плов

Плов / © Credits

Выложите в рукав для запекания куриное мясо, рис, овощи, приправы и отправьте в духовку. Рис получается рассыпчатым, а мясо сочным.

Ингредиенты

куриные бедра (мякоть)
500 г
рис пропаренный
280 г
вода
400 мл
лук репчатый
1 шт.
морковь
2 шт.
чеснок
3 зубчика
приправа для плова
1 ст. л.
куркума
0,5 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриную мякоть бедра промойте и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Лук, чеснок и морковь очистите.

  3. Лук и чеснок (три зубчика) нарежьте на мелкие кубики, морковь - соломкой.

  4. В миску выложите мясо, лук, морковь, чеснок, приправу для плова, куркуму, растительное масло.

  5. Добавьте соль, перец черный молотый и перемешайте.

  6. Рис хорошо промойте под проточной водой.

  7. Рукав для запекания завяжите с одной стороны, выложите в него рис, затем мясо с овощами, головку чеснока, влейте теплую воду и завяжите рукав с другой стороны.

  8. Выложите на противень и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45 минут.

  9. Разрежьте рукав и выложите плов на блюдо.

Советы:

Мясо используйте любое.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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