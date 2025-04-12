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Як приготувати плов із куркою в рукаві
Рецепт для тих, хто любить домашню їжу, приготовану без зайвого клопоту. Лінивий плов у рукаві допоможе вам, коли потрібно приготувати швидкий обід або вечерю.
Викладіть у рукав для запікання куряче м’ясо, рис, овочі, приправи та відправте в духовку. Рис виходить розсипчастим, а м’ясо соковитим.
Інгредієнти
- курячі стегна (м'якоть)
- 500 г
- рис пропарений
- 280 г
- вода
- 400 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 2 шт.
- часник
- 3 зубчики
- приправа для плову
- 1 ст. л.
- куркума
- 0,5 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Курячу м’якоть промийте і наріжте невеликими шматочками.
Цибулю, часник та моркву очистьте.
Цибулю та часник (три зубчики) наріжте на дрібні кубики, моркву — соломкою.
У миску викладіть м’ясо, цибулю, моркву, часник, приправу для плову, куркуму, олію.
Додайте сіль, перець чорний мелений і перемішайте.
Рис добре промийте під проточною водою.
Рукав для запікання зав’яжіть з одного боку, викладіть у нього рис, потім м’ясо з овочами, голівку часнику, влийте теплу воду і зав’яжіть рукав з іншого боку.
Викладіть на деко і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 45 хвилин.
Розріжте рукав і викладіть плов на блюдо.
Поради:
М’ясо використовуйте будь-яке.
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