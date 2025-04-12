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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати плов із куркою в рукаві

Рецепт для тих, хто любить домашню їжу, приготовану без зайвого клопоту. Лінивий плов у рукаві допоможе вам, коли потрібно приготувати швидкий обід або вечерю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
173 ккал
Плов

Плов / © Credits

Викладіть у рукав для запікання куряче м’ясо, рис, овочі, приправи та відправте в духовку. Рис виходить розсипчастим, а м’ясо соковитим.

Інгредієнти

курячі стегна (м'якоть)
500 г
рис пропарений
280 г
вода
400 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
2 шт.
часник
3 зубчики
приправа для плову
1 ст. л.
куркума
0,5 ч. л.
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Курячу м’якоть промийте і наріжте невеликими шматочками.

  2. Цибулю, часник та моркву очистьте.

  3. Цибулю та часник (три зубчики) наріжте на дрібні кубики, моркву — соломкою.

  4. У миску викладіть м’ясо, цибулю, моркву, часник, приправу для плову, куркуму, олію.

  5. Додайте сіль, перець чорний мелений і перемішайте.

  6. Рис добре промийте під проточною водою.

  7. Рукав для запікання зав’яжіть з одного боку, викладіть у нього рис, потім м’ясо з овочами, голівку часнику, влийте теплу воду і зав’яжіть рукав з іншого боку.

  8. Викладіть на деко і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 45 хвилин.

  9. Розріжте рукав і викладіть плов на блюдо.

Поради:

М’ясо використовуйте будь-яке.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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