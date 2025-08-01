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Кетчуп из кабачков: необычный рецепт
Кетчуп готовится на основе кабачков и совсем не ощущается на вкус, поэтому никто даже не догадается, из чего он приготовлен.
Вам понадобятся кабачки, лук, томатная паста и специи. Кетчуп получается густой, ароматный и очень вкусный. Отлично подойдет к мясу, рыбе или гарниру.
Ингредиенты
- кабачки
- 700 г
- лук репчатый
- 250 г
- томатная паста
- 250 г
- уксус 9%
- 30 мл
- кориандр молотый
- 1/3 ч. л.
- перец душистый молотый
- 1/3 ч. л.
- перец черный молотый
- 1/3 ч. л.
- гвоздика молотая
- 1/3 ч. л.
- перец молотый чили
- 1/3 ч. л.
- корица молотая
- 1/3 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
Лук очистите и нарежьте на средние кусочки.
Кабачки помойте и нарежьте на средние кубики.
В кастрюлю выложите кабачки, лук, посолите и перемешайте. На среднем огне доведите массу до кипения, затем огонь убавьте и варите 25 минут.
Затем снимите с огня и перебейте блендером до однородной массы.
Добавьте томатную пасту, сахар, перец душистый, перец черный молотый, гвоздику, кориандр, перец молотый чили, паприку молотую, перемешайте, и варите еще 20 минут при постоянном помешивании, затем всыпьте корицу, влейте уксус, перемешайте, если нужно, досолите и варите еще на небольшом огне пять минут.
Разложите готовый кетчуп по баночкам, остудите и храните в холодильнике.
Советы:
Кетчуп можно приготовить на зиму, нужно горячим разлить по баночкам и закрыть металлическими крышками.
Если кабачки перезревшие, почистите их от кожуры и удалите семечки.