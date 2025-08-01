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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Время на прочтение
1 мин

Кетчуп из кабачков: необычный рецепт

Кетчуп готовится на основе кабачков и совсем не ощущается на вкус, поэтому никто даже не догадается, из чего он приготовлен.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Кетчуп из кабачков

Кетчуп из кабачков / © Credits

Вам понадобятся кабачки, лук, томатная паста и специи. Кетчуп получается густой, ароматный и очень вкусный. Отлично подойдет к мясу, рыбе или гарниру.

Ингредиенты

кабачки
700 г
лук репчатый
250 г
томатная паста
250 г
уксус 9%
30 мл
кориандр молотый
1/3 ч. л.
перец душистый молотый
1/3 ч. л.
перец черный молотый
1/3 ч. л.
гвоздика молотая
1/3 ч. л.
перец молотый чили
1/3 ч. л.
корица молотая
1/3 ч. л.
паприка молотая
1 ч. л.
соль
1 ч. л.

  1. Лук очистите и нарежьте на средние кусочки.

  2. Кабачки помойте и нарежьте на средние кубики.

  3. В кастрюлю выложите кабачки, лук, посолите и перемешайте. На среднем огне доведите массу до кипения, затем огонь убавьте и варите 25 минут.

  4. Затем снимите с огня и перебейте блендером до однородной массы.

  5. Добавьте томатную пасту, сахар, перец душистый, перец черный молотый, гвоздику, кориандр, перец молотый чили, паприку молотую, перемешайте, и варите еще 20 минут при постоянном помешивании, затем всыпьте корицу, влейте уксус, перемешайте, если нужно, досолите и варите еще на небольшом огне пять минут.

  6. Разложите готовый кетчуп по баночкам, остудите и храните в холодильнике.

Советы:

  • Кетчуп можно приготовить на зиму, нужно горячим разлить по баночкам и закрыть металлическими крышками.

  • Если кабачки перезревшие, почистите их от кожуры и удалите семечки.

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