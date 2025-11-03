ТСН в социальных сетях

Рецепты
85
1 мин

Рецепт сладкого соуса из острого перца

Этот соус просто находка для любителей остро-сладкого соуса! Яркий, ароматный с легкой пикантностью и умеренной остротой, он станет отличным дополнением к мясу, рыбе, блюдам из риса, макарон, гриля или барбекю.

Екатерина Труш
50 минут
120 ккал
Сладкий соус из острого перца

Сладкий соус из острого перца / © Credits

Сочетание острого перца чили и сладкого перца подчеркнет все преимущества блюда, а красивый цвет украсит любой стол.

Ингредиенты

перец чили
6 шт.
перец болгарский
2 шт.
чеснок
8 зубчиков
сахар
200 г
уксус 9%
100 мл
соль
1 ч. л. (не полная)

  1. Чеснок очистите, и разрежьте на две части.

  2. Перцы помойте, удалите плодоножки.

  3. Перец чили нарежьте кольцами, у болгарского перца удалите семена и нарежьте на кубики.

  4. В чашу блендера выложите чеснок, перец чили, перец болгарский и измельчите до однородного состояния. Массу переложите в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и варите 30 минут. Разложите по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Если хотите получить менее острый соус, удалите семена у перца чили.

  • Не забудьте надеть перчатки, прежде чем начать работать, с острым перцем.

85
