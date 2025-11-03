- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт сладкого соуса из острого перца
Этот соус просто находка для любителей остро-сладкого соуса! Яркий, ароматный с легкой пикантностью и умеренной остротой, он станет отличным дополнением к мясу, рыбе, блюдам из риса, макарон, гриля или барбекю.
Сочетание острого перца чили и сладкого перца подчеркнет все преимущества блюда, а красивый цвет украсит любой стол.
Ингредиенты
- перец чили
- 6 шт.
- перец болгарский
- 2 шт.
- чеснок
- 8 зубчиков
- сахар
- 200 г
- уксус 9%
- 100 мл
- соль
- 1 ч. л. (не полная)
Чеснок очистите, и разрежьте на две части.
Перцы помойте, удалите плодоножки.
Перец чили нарежьте кольцами, у болгарского перца удалите семена и нарежьте на кубики.
В чашу блендера выложите чеснок, перец чили, перец болгарский и измельчите до однородного состояния. Массу переложите в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и варите 30 минут. Разложите по баночкам, остудите и отправьте в холодильник.
Советы:
Если хотите получить менее острый соус, удалите семена у перца чили.
Не забудьте надеть перчатки, прежде чем начать работать, с острым перцем.