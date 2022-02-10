Вяленые помидоры из микроволновки

Сушеные и вяленые фрукты и овощи – это не только полезно, но и очень вкусно.

Ставшие особенно популярными в последнее время вяленые помидоры можно использовать в салаты, пасту, пиццу, фриттату. Кроме того, они прекрасно подойдут для легкого итальянского завтрака, стоит только положить парочку на кусочек чиабатты с маскарпоне или рикоттой и украсить базиликом.

Если же заготовленные с лета вяленые помидоры уже закончились, можно приготовить новую порцию. Для небольшого количества отлично подойдет вариант приготовления в микроволновке.

Ингредиенты:

помидоры

чеснок

оливковое масло

итальянские травы

соль

Приготовление

Помидоры вымыть, обсушить, разрезать пополам или начетверо и удалить чайной ложкой семена с излишками сока.

Подготовленные помидоры выложить разрезом вверх на блюдо с бортиками, сбрызнуть оливковым маслом, притрусить итальянскими травами и поставить в микроволновку на 4-5 минут, включив ее на полную мощность.

По окончании рабочего цикла слить образовавшийся сок, помидоры остудить, слегка присолить и поставить в микроволновку еще на 4-5 минут, после чего снова остудить и при необходимости поставить в микроволновку еще раз.

Готовые помидоры уложить слоями в плотно закрывающуюся банку, перекладывая нарезанным тонкими ломтиками чесноком, залить оливковым маслом, укупорить, поместить в холодильник и выдержать 12 часов.

На заметку

Помидоры выбирайте некрупные, плотные и мясистые, с небольшим содержанием сока. Лучше всего подходят сорта черри и "сливка".

Приправы подбирайте в соответствии со своим вкусом. Для вяленых помидор хорошо подойдут смесь перцев, орегано, базилик, тимьян, прованские и средиземноморские травы.

Общее время приготовления, количество циклов подвяливания и их продолжительность зависит от сорта и величины помидоров, а также от мощности микроволновки.

Напитанное ароматами чеснока и приправ оливковое масло, которым заливались вяленые помидоры, впоследствии можно использовать в качестве заправки для салатов.

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