Американский бренд выпустил рубашки с флагом Украины на сердце

Американский бренд выпустил рубашки с флагом Украины на сердце

Еще один известный бренд выразил поддержку. Средства от продаж будут перечислены пострадавшим.

Американский бренд люксовой мужской одежды Bode присоединился к многочисленным коллегам, которые поддерживают Украину. Bode выпустил две стильные белые рубашки с маленький вышитым флагом Украины на груди.

На сайте бренда представлена такая рубашка с длинными и короткими рукавами. Стоимость изделий не маленькая 648 и 598 долларов.

"Эти предметы одежды украшены вышитым вручную и аппликированным украинским флагом; нет двух одинаковых частей. 100% выручки будет передано в фонд "Голоса детей" для помощи детям, пострадавшим от войны в Украине", - говорится на странице бренда в Instagram.

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