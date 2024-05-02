Что надеть на Пасху: советы от Андре Тана

Дизайнер поделился советами, какой лучше лук выбрать для празднования Пасхи.

Андре Тан в преддверии Пасхи дал советы, что можно надеть на этот праздник, чтобы выглядеть уместно, красиво и стильно.

Так, выбирая пасхальный образ, дизайнер советует обратить внимание на:

Вышиванки

Это не просто одежда, а символ нашей подлинности и единения с традициями. Ну и это очень-очень красиво. Более идеального варианта не найти!

Белый цвет

Белый цвет – это не просто классика, но и традиционный выбор для празднования Пасхи. Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь и идеально подходит для этого светлого праздника. Это может быть блуза или платье, но обратите внимание, чтобы они были не слишком открыты.

Пастельные тона

Голубые, розовые, персиковые и мятные оттенки отлично подходят для весеннего праздника. Вещи в пастельных тонах подарят вам чувство легкости и подчеркнут вашу женственность.

Цветочный принт

Платье или блузка с цветочным принтом – это всегда стильно и актуально. Такая одежда создаст романтический и женственный образ, идеально подходящий для праздничной атмосферы.

Пасторальный стиль

Легкие платья из натуральных тканей, подчеркнутые талией и пышной юбкой, подарят вам чувство уюта и душевного покоя.

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И самое главное – выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно.

Напомним, ранее Андре Тан дал советы, что не стоит надевать Пасху.

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