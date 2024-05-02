Що одягнути на Великдень: поради від Андре Тана

Дизайнер поділився порадами, який краще лук обрати для святкування Великодня.

Андре Тан напередодні Великодня дав поради, що можна одягти на це свято, щоб мати доречний, гарний і стильний вигляд.

Тож, обираючи великодній образ, дизайнер радить звернути увагу на:

Вишиванки

Це не просто одяг, а символ нашої автентичності та єднання з традиціями. Ну і це дуже-дуже гарно! Ідеальнішого варіанту не знайти!

Білий колір

Білий колір – це не просто класика, але й традиційний вибір для святкування Великодня. Він символізує чистоту, оновлення і нове життя та ідеально підходить для цього світлого свята. Це може бути блуза чи сукня, але зверніть увагу, щоб вони були не дуже відкритими.

Пастельні тони

Блакитні, рожеві, персикові та м’ятні відтінки чудово підходять для весняного свята. Речі в пастельних тонах подарують вам відчуття легкості і підкреслять вашу жіночність.

Квітковий принт

Сукня або блузка з квітковим принтом – це завжди стильно та актуально. Такий одяг створить романтичний і жіночний образ, який ідеально підходить для святкової атмосфери.

Пасторальний стиль

Легкі сукні з натуральних тканин, підкреслені талією та пишною спідницею, подарують вам відчуття затишку і душевного спокою.

(гортайте праворуч)

І найголовніше – обирайте одяг, в якому вам буде комфортно і радісно.

Нагадаємо, раніше Андре Тан дав поради, що не варто одягати на Великдень.

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