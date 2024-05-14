Как украсить скучные кроссовки: простой лайфхак для модников

Так вы будете в центре внимания, а ваша обувь приобретет совершенно другой вид.

Модный блоггер из Финляндии alinarolling поделилась с подписчиками оригинальной идеей, как сделать свой образ более оригинальным и запоминающимся. Девушка предлагает украшать кроссовки бусинами и несколькими аксессуарами в одинаковой стилистике.

Вам понадобятся:

Жемчужное ожерелье из ближайшей барахолки или секонд-хенда

Любая заколка для волос с розой или похожим дизайном

Маленький брелок или шарм

Фото: скриншот instagram.com/alinarolling

Как сделать:

Бусы протяните вокруг шнурков, на один кроссовок прикрепите заколку-розу, а на второй - брелки или шармы.

Также в подобном дизайне можно использовать ленты, пины и разноцветные бусины.

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