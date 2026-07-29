58-летняя Кайли Миноуг позировала в бикини на отдыхе

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

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58-летняя австралийская поп-певица, автор песен и актриса — Кайли Миноуг — наслаждается отдыхом на Корсике. Звезда отправилась на французский остров в Средиземном море и поделилась с поклонниками летними кадрами оттуда.

На новых фотографиях она позирует в ярком желтом бикини, демонстрируя стройную фигуру. Кайли запечатлена на каменной лавке у оливкового дерева.

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Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Миноуг закрыла лицо соломенной шляпой и расслабленно принимает солнечные ванны. «Спасибо, Корсика», - написала она под снимком. И показала, чем дополнила свой пляжный образ – оригинальными вязаными балетками.

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Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Поклонники Кайли восхитились ее формой и оставили под публикацией множество комплиментов. Многие отметили, что в 58 лет артистка выглядит великолепно.

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Ранее, напомним, Миноуг уже показывала поклонникам кадры с отдыха на Корсике , где гуляла по острову в расслабленных летних нарядах. Судя по публикациям звезды, этот отпуск стал для нее возможностью ненадолго отвлечься от насыщенного рабочего графика и просто насладиться морем, солнцем и красивыми пейзажами.

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