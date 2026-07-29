ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

58-летняя Кайли Миноуг позировала в бикини на отдыхе

Известная певица похвасталась стройной фигурой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

58-летняя австралийская поп-певица, автор песен и актриса — Кайли Миноуг — наслаждается отдыхом на Корсике. Звезда отправилась на французский остров в Средиземном море и поделилась с поклонниками летними кадрами оттуда.

На новых фотографиях она позирует в ярком желтом бикини, демонстрируя стройную фигуру. Кайли запечатлена на каменной лавке у оливкового дерева.

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Миноуг закрыла лицо соломенной шляпой и расслабленно принимает солнечные ванны. «Спасибо, Корсика», - написала она под снимком. И показала, чем дополнила свой пляжный образ – оригинальными вязаными балетками.

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Поклонники Кайли восхитились ее формой и оставили под публикацией множество комплиментов. Многие отметили, что в 58 лет артистка выглядит великолепно.

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайли Миноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Ранее, напомним, Миноуг уже показывала поклонникам кадры с отдыха на Корсике, где гуляла по острову в расслабленных летних нарядах. Судя по публикациям звезды, этот отпуск стал для нее возможностью ненадолго отвлечься от насыщенного рабочего графика и просто насладиться морем, солнцем и красивыми пейзажами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie