Растет еще одна модель: Алессандра Амбросио снялась в рекламе со своей дочерью
Похоже, девушка решила строить свою модельную карьеру.
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — появилась в новой рекламе бразильского бренда Vizzano вместе со своей дочерью, 17-летней Аней. Ее отцом является бывший партнер модели, бизнесмен Джейми Мазур.
Мама с дочкой представили новую коллекцию обуви и аксессуаров. Они позировали в босоножках на каблуках, кроссовках и с сумками в руках.
«Между светом, красотой и единением… этот день был наполнен особой энергией. Рабочий день, превратившийся в незабываемый момент, который я разделила со своей дочерью Аней.
Видеть, как она переживает это так естественно, так уверенно и сияюще, было словно начало новой главы. Нашей, вместе. Воспоминания, которые останутся навсегда», — написала Алессандра под фото.
Отметим, Аня активно ведет свои соцсети, и в Instagram у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Ранее девушка заявляла, что, несмотря на свой интерес к моде, она пока не планирует идти по стопам мамы и становиться моделью, а сосредоточена на учебе. Наверно, она все-таки решила пересмотреть свои взгляды.
Ранее, напомним, дочь Николь Кидман — 17-летняя Сандэй Роуз — активно строит свою модельную карьеру. Она выходила на подиум во время показа Dior в Париже.