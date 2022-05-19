Рианна родила первенца

34-летняя барбадосская певица родила мальчика.

Рианна впервые стала мамой. Она родила сына от своего бойфренда – рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс).

A$AP Rocky и Рианна / Фото: Getty Images

Об этом сообщил изданию TMZ приближенный к артистке источник.

Ребенок появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе.

Как назвали малыша, новоиспеченные родители пока держат в тайне.

Напомним, певица долго не говорила о своей беременности. Живот она прятала под широкой одеждой.

Рианна / Фото: Getty Images

Рианна / Фото: Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Рианна / Фото: Getty Images

А объявила о беременности Рири в январе, когда с любимым снялась в фотосессии в Нью-Йорке. Там она засвитила уже большой живот.

На последних месяцах беременности Рианна подчеркивала живот стильными нарядами, в которых она появлялась на светских мероприятиях. Беременность ей шла.

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