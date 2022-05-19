Ріанна народила первістка

34-річна барбадоська співачка народила хлопчика.

Ріанна вперше стала мамою. Вона народила сина від свого бойфренда – репера A$AP Rocky (Ракім Маєрс).

A$AP Rocky і Ріанна / Фото: Getty Images

Про це повідомило виданню TMZ наближене до артистки джерело.

Дитина з'явилася на світ 13 травня у Лос-Анджелесі.

Як назвали малюка, новоспечені батьки поки що тримають у таємниці.

Нагадаємо, співачка довго не говорила про свою вагітність. Живіт вона ховала під широким одягом.

Ріанна / Фото: Getty Images

Ріанна / Фото: Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Ріанна / Фото: Getty Images

А оголосила про вагіність Рірі у січні, коли з коханим знялася у фотосесії в Нью-Йорку. Там вона засвітила уже великий живіт.

На останніх місяцях вагітності Ріанна підкреслювала живіт стильними вбраннями, в яких вона зявлялася на світських заходах. Вагітність їй пасувала.

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