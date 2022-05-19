Ріанна народила первістка

34-річна барбадоська співачка народила хлопчика.
Ріанна вперше стала мамою. Вона народила сина від свого бойфренда – репера A$AP Rocky (Ракім Маєрс).
Про це повідомило виданню TMZ наближене до артистки джерело.
Дитина з'явилася на світ 13 травня у Лос-Анджелесі.
Як назвали малюка, новоспечені батьки поки що тримають у таємниці.
Нагадаємо, співачка довго не говорила про свою вагітність. Живіт вона ховала під широким одягом.
А оголосила про вагіність Рірі у січні, коли з коханим знялася у фотосесії в Нью-Йорку. Там вона засвітила уже великий живіт.
На останніх місяцях вагітності Ріанна підкреслювала живіт стильними вбраннями, в яких вона зявлялася на світських заходах. Вагітність їй пасувала.
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