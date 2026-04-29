Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 30 апреля – 2 мая

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 апреля — 2 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 30 апреля — 2 мая, ожидается умеренная солнечная активность, которая будет сопровождаться магнитными колебаниями различной интенсивности. По прогнозам, геомагнитная обстановка начнет постепенно ухудшаться уже в четверг, а к выходным влияние станет более заметным, достигнув пика к субботе. Такие магнитные волнения, хоть и не дотягивают до уровня сильных бурь, все же могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Новости партнеров