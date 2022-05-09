Почему стоит есть перловую кашу

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему следует разнообразить рацион и найти для перловки достойное место на своей кухне.

Крупа - такой продукт, который имеет много полезных свойств. Она приносит пользу независимо от того, какой вид вы выбрали – ячменную, овсяную, пшенную, гречневую или другую цельную крупу. Надо знать, что они медленно усваиваются в организме, давая более продолжительное чувство сытости. Выбор конкретного вида крупы следует производить по предпочтениям и состоянию здоровья.

Перловая тоже входит в число здоровых и полезных круп с высокой пищевой ценностью. Из нее можно готовить вкусные, сытные и полезные блюда. А доступная цена позволяет использовать ее достаточно часто на своем столе. Однако мы забываем об этом полезным продукте, она не так популярна, как гречка или овсянка. А зря.

В основе перловой крупы – ячмень, очень древняя и ценная культура. Зерно ячменя содержит кроме клетчатки большое количество белка – около 15% в 100 г, для крупы это достаточно большой процент. Кроме этого, в ней имеется большой ассортимент минералов и витаминов – калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В, РР и Е.

Мы используем в пищу ячмень в виде двух круп – ячневой и перловой. В зависимости от метода обработки ячменя. Ячная крупа - это дробленное ячменное зерно, за счет этого в ней остается больше клетчатки. А перловая – это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек.

Перловку еще называют кашей красоты. Она содержит аминокислоту лизин – вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.

Также в перловке содержится гордецин – природный антибиотик. Поэтому отвар из крупы и перловая каша помогают бороться с воспалительными заболеваниями кишечника и желудка и угнетают рост патогенной флоры. Перловая каша нормализует работу желудочно-пищеварительного тракта, полезна при заболеваниях почек и печени, артритах, гепатите, сахарном диабете.

Перловка является одним из лучших источников клетчатки среди круп. Но главное, что пищевые волокна в этой каше включают бета-глюкан – растворимое пищевое волокно, которое оказывает положительное влияние на иммунные клетки, снижает уровень глюкозы в крови, влияет на рост нормальной кишечной флоры, имеет пробиотический эффект, нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови.

Как правильно готовить кашу

Прежде всего перед варкой каши замочите ее – на стакан промытой перловой крупы возьмите литр воды и выдержите около 10-12 часов. Тогда каша варится быстро, сохраняя все свои полезные свойства и получится крупяная и вкусная. Чтобы получить рассыпчатую кашу, можно добавить немного растительного масла.

С чем есть перловку

Она прекрасно сочетается с мясными или рыбными блюдами как гарнир. Перловку готовят с мясом, грибами, овощами, зеленью. Есть варианты блюда с фруктами или сухофруктами. А еще из перловки можно приготовить котлеты, супы, ризотто. Крупой фаршируют птицу. Перловку добавляют в фарш для голубцов.

Несмотря на несомненную пользу крупы, у нее есть ряд противопоказаний. Например, в перловке содержится глютен, поэтому ее нельзя употреблять при целиакии. Перловая крупа может вызвать чрезмерное газообразование, об этом следует помнить, если вы страдаете расстройством желудочно-кишечного тракта.

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