5 новых переводов, которые мы ожидали

Книги в этой подборке – адаптированная для нашего настоящего золотая классика литературы, а также современные бестселлеры. Переведенные на украинский язык, они открывают новые грани в каждой истории, поскольку это взгляд не со стороны, а изнутри сюжета, который иногда начинает играть новыми повествовательными красками.

Алистер Кровли. Лунный ребенок. – К.: Издательство Жупанского, 2022

У автора этого романа, переведенного Евгением Лиром – английского поэта-мистика, оккультиста и мага и основателя многих магических обществ – немало жанрового разнообразия. Причем такого, которое подвигло на творчество все последующие поколения из категории любителей "темной" литературы. В частности, в этом романе, герой которого – реальный прототип автора, описывающий свой опыт пребывания в магическом ордене – так же творится нечто несусветное, темное, злое. Юный маг вступает в противоборство с членами тайного ордена, желающих разрушить шаткое равновесие между добром и злом. Пользуясь, конечно, запретными магическими практиками. Таким образом, перед нами раскрывается мир оккультистов со всеми подробностями и тайнами. Стоит добавить, что юноша в романе решается на магический эксперимент – с целью преодолеть старого мага, так что это не совсем борьба света с темнотой, а скорее битва очередных оттенков черного ради очередного светлого будущего.

Рой Томас, Майк Миньола. Дракула Брема Стокера. – Житомир: Издательство, 2022

В 1992 году одновременно с киноадаптацией романа "Дракула Брема Стокера" от Фрэнсиса Форда Копполы вышла графическая адаптация фильма. Рой Томас и Майк Миньола мастерски перенесли жуткие фигуры графа на бумагу. Принц Трансильвании навсегда изменил представление о вампирах и стал культовым персонажем мировой культуры. На этот раз перед нами еще не рассказана история великого воина князя Дракулы и его посмертного существования. "Я — профессор Абрагам Ван Гелсинг, доктор наук из Амстердамского Университета, — рассказывает герой повествования. — Передо мной встала задача собрать и упорядочить все записи чрезвычайных событий из жизни князя Дракулы; рассказать вам о его жизни после смерти; как веками он питался кровью своих жертв, воевал с Господом и надеялся обрести потерянную любовь. В качестве доказательств я предоставляю журналы и дневники, письма и заметки мистера Джонатана Гаркера, посланника из Лондона, и доктора Джека Сьюарда, моего бывшего ученика и сотрудника. Также я добавляю записи нашей любимой мисс Люси Вестенра и личный дневник Вильгельмины Мюррей Гаркер… милая мадам. Для отчета, все началось в год Господень, если он все же существует, 1899…"

Колин Гувер. 9 ноября. – К.: Рідна мова, 2022

Герои этого романа, переведенного Сергеем Ковальчуком, знакомятся 9 ноября и сразу же озабочены чувствами друг к другу. Но как восемнадцатилетним понять, что эта химия гормонов перерастет в искреннюю любовь на всю жизнь? И можно простить тому, кто солгал еще в день знакомства? Тем более что девушка вскоре должна уехать, и тогда оба решают ежегодно встречаться именно в этот день, при этом не беспокоя друг друга в другие дни в интернете/телефоне, и так в течение 5 лет. Получится ли у них держать свои чувства при себе и видеться только в срок? Ведь у обоих немало секретов, и, похоже, они как-то связано с прошлым. Да и встречи влюбленных иногда получаются не очень удачными. "Бен подходит ближе и обнимает меня. Он весь такой теплый, от него веет таким спокойствием, что я даже не знаю, как реагировать. Положа руку мне на затылок, приклоняет мое лицо к своей груди. Теперь я смеюсь, потому что понимаю, что сейчас мои слезы совершенно неуместны, потому что кто же так делает?.. Разве девушка должна плакать, когда парень впервые раздевает ее? - Это мой новый рекорд, - говорит Бен и поднимает мою голову, чтобы заглянуть мне в глаза. - Довести свою девушку до слез меньше чем через три часа от начала отношений".

Элизабет Гилберт. Строгие мужчины. – Л.: Издательство Старого Льва, 2022

Эта книга — дебютный роман Элизабет Гилберт, автор мировых бестселлеров "Есть, молиться, любить", "Природа всех вещей" и "Город женщин". По сюжету уже несколько поколений между жителями двух маленьких островов продолжается вражда за право ловить омаров в общих водах. На этих землях действуют свои законы и традиции, не подверженные прогрессу или влиянию современности. Мужчины зарабатывают на жизнь, женщины занимаются домом и хозяйством. У каждого из островитян своя история, свои семейные проблемы. Кто-то мечтает вырваться на большую землю, а кого-то – как главную героиню – наоборот, тянет на родной остров. Восемнадцатилетняя Руфь пренебрегает советами родных переехать на материк и поступить в колледж. Она мечтает продолжить дело своих предков и заниматься рыбалкой. К тому же влюбляется в парня с вражеского острова, и надеяться на примирение двух сообществ — бесполезное дело. Но Руфь особым образом борется за право быть счастливой там, где ее настоящий дом, и устанавливает свои правила игры в мире, где испокон веков все было скроено по строгим мужским правилам.

Филипп Пулман. Янтарный телескоп – К.: Nebo Booklab Publishing, 2022

Это продолжение увлекательной истории об отважной девочке Лире Белакве, переведенной Николаем Байдюком, которая уже путешествовала по далеким краям, где жили медведи в доспехах, коварные ведьмы и похитители детей. В ее мире каждый имел своего деймона – что-то вроде души в виде зверюшки-тотема – кота, белки, мыши. В этот раз новые ожесточенные приключения ждут Лиру и Уильяма! По сюжету, пока все миры небес и земли объединяются для борьбы со злом, неугомонный лорд Азриэль собирает целую армию, чтобы восстать против самого Властелина. Теперь судьба всего человечества зависит от Лиры и Уильяма — им придется отправиться в самое опасное путешествие в темную и ужасную страну мертвецов. Однако вход в эту страну разрешен только для людей. Смогут ли они долго продержаться без своих деймонов и удастся ли им спастись?

Читайте также: