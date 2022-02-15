5 нових перекладів, на які ми чекали

Книжки у цій добірці – адаптована для нашого сьогодення золота класика літератури, а також сучасні бестселери. Перекладені українською, вони відкривають нові грані у кожній історії, оскільки це погляд не збоку, а зсередини сюжету, який іноді починає грати новими оповідними барвами.

Алістер Кроулі. Місячна дитина. – К.: Видавництво Жупанського, 2022

У доробку автора цього роману, перекладеного Євгеном Ліром, – англійського поета-містика, окультиста і мага та засновника багатьох магічних товариств – чимало розмаїтого жанрового краму. До того ж такого, що спонукав до творчості всі наступні покоління з категорії любителів "темної" літератури. Зокрема, у цьому романі, герой якого – реальний прототип автора, який описує свій досвід перебування у магічному ордені, так само відбувається щось несусвітнє, темне, зле. Юний маг вступає у протиборство з членами таємного ордену, які хочуть зруйнувати хитку рівновагу між добром і злом. Користуючись, звичайно, забороненими магічним практиками. Таким чином, перед нами розкривається світ окультистів – з усіма подробицями і таємницями. Варто додати, що юнак у романі так само зважується на магічний експеримент – з метою подолати старого мага, тож це не зовсім боротьба світла з темрявою, а швидше битва чергових "відтінків чорного" заради чергового "світлого" майбуття.

Рой Томас, Майк Міньйола. Дракула Брема Стокера. – Житомир: Видавництво, 2022

1992 року, одночасно з кіноадаптацією роману "Дракула Брема Стокера" від Френсіса Форда Копполи, вийшла графічна адаптація фільму. Рой Томас та Майк Міньйола майстерно перенесли моторошну постать графа на папір. Принц Трансильванії назавжди змінив уявлення про вампірів і став культовим персонажем світової культури. Цього разу перед нами ще досі нерозказана історія великого воїна – князя Дракули, та його посмертного існування. "Я – професор Абрагам Ван Гелсинґ, доктор наук з Амстердамського Університету, - розповідає герой оповіді. - Переді мною постало завдання зібрати та упорядкувати всі записи надзвичайних подій із життя князя Дракули; розповісти вам про його життя після смерті; як століттями він живився кров‘ю своїх жертв, воював з Господом та сподівався знайти втрачене кохання. Як докази, я надаю журнали та щоденники, листи та замітки містера Джонатана Гаркера, посланця з Лондона, та доктора Джека С`юарда, мого колишнього учня і співробітника. Також я додаю записи нашої любої міс Люсі Вестенра та особистий щоденник Вільгельміни Мюррей Гаркер… любої мадам Міни. Для звіту, все почалося в рік Господній, якщо він все ж таки існує, тисяча вісімсот дев‘яносто дев’ятий…".

Колін Гувер. 9 листопада. – К.: Рідна мова, 2022

Герої цього роману, перекладеного Сергієм Ковальчуком, знайомляться 9 листопада і відразу ж переймаються почуттями одне до одного. Але як вісімнадцятирічним зрозуміти, що ця хімія гормонів переросте в щире кохання на все життя? І чи можна пробачити тому, хто збрехав ще в день знайомства? Тим паче, що дівчина незабаром має поїхати, і тоді обоє вирішують щороку зустрічатися саме цього дня, при цьому не турбуючи одне одного в інші дні в інтернеті/телефоном, і так протягом 5 років. Чи вийде у них тримати свої почуття при собі та бачитися лише у призначений термін? Адже обоє мають чимало секретів і, схоже, якось пов'язані минулим. Та й зустрічі закоханих іноді виходять не дуже вдалими. "Бен підходить ближче й обіймає мене. Він увесь такий теплий, від нього віє таким спокоєм, що я навіть не знаю, як реагувати. Поклавши руку мені на потилицю, прихиляє моє обличчя до своїх грудей. Тепер я сміюся, бо розумію, що наразі мої сльози геть недоречні, бо хто ж так робить? Хіба ж дівчина має плакати, коли хлопець вперше роздягає її? — Це мій новий рекорд, — каже Бен і підводить мою голову, щоб зазирнути мені в очі. — Довести свою дівчину до сліз менш ніж за три години від початку стосунків".

Елізабет Ґілберт. Суворі чоловіки. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2022

Ця книжка — дебютний роман Елізабет Ґілберт, авторки світових бестселерів "Їсти, молитися, кохати", "Природа всіх речей" і "Місто дівчат". За сюжетом, уже кілька поколінь між жителями двох маленьких островів триває ворожнеча за право ловити омарів у спільних водах. На цих землях діють свої закони і традиції, непідвладні прогресу чи впливу сучасності. Чоловіки заробляють на життя, жінки займаються домом та господарством. У кожного з острів’ян — своя історія, свої сімейні проблеми. Хтось мріє вирватися на велику землю, а когось — як головну героїню — навпаки, тягне на рідний острів. Вісімнадцятирічна Рут нехтує порадами рідних переїхати на материк і вступити до коледжу. Вона мріє продовжити справу своїх пращурів і займатися риболовлею. До того ж, дівчина закохується у хлопця з ворожого острова, та сподіватися на примирення двох спільнот — марна справа. Але Рут в особливий спосіб виборює право бути щасливою там, де її справжній дім, і встановлює свої правила гри у світі, де споконвіку все було скроєне за суворими чоловічими правилами.

Філіп Пулман. Янтарний телескоп. – К.: Nebo Booklab Publishing, 2022

Це продовження захопливої історії, перекладене Миколою Байдюком, про відважну дівчинку Ліру Белакву, яка вже мандрувала далекими краями, де жили ведмеді в обладунках, підступні відьми та викрадачі дітей. В її світі кожен мав свого деймона – щось на зразок душі у вигляді звірятка-тотема – кота, білки, вивірки. Цього разу нові запеклі пригоди чекають на Ліру та Вільяма! За сюжетом, поки усі світи небес та землі об’єднуються для боротьби зі злом, невгамовний лорд Азріель збирає цілу армію, щоб повстати проти самого Володаря. Тепер доля усього людства залежить від Ліри та Вільяма – їм доведеться вирушити у найнебезпечнішу подорож до тем­ної і жахливої країни мерців. Однак вхід до цієї країни дозволено лише для людей. Чи зможуть вони довго протриматися без своїх деймонів, і чи вдасться їм врятуватися?

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