Без бюстгальтера та в прозорому міні: колумбійська співачка у відвертому образі сходила на вечірку

Без бюстгальтера та в прозорому міні: колумбійська співачка у відвертому образі сходила на вечірку

31-річна Karol G у провокаційному "голому" вбранні повеселилася на паті і блиснула пишним декольте.

Колумбійська виконавиця Karol G, пісні якої ви точно чули, потрапила до об'єктивів папараці біля нічного клубу в Лос-Анджелесі, куди вона прийшла на вечірку.

Для паті красуня обрала провокаційний аутфіт. На ній була коротка сукня-сітка, розшита стразами. Під нею були чорні стринги і відсутній бюстгальтер, тому Karol G виблискувала своїм пишним бюстом, який прикривала довгим бірюзовим волоссям.

Karol G / Getty Images

Зверху сукні співачка одягла чорну шкіряну куртку оверсайз. Вбрання дівчина доповнила чорними ботильйонами та червоною сумочкою з крокодилячої шкіри.

На обличчя Karol G одягла чорні окуляри, губи нафарбувала червоною помадою та зробила довгий манікюр із декором. Вийшло ефектно та провокаційно.

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