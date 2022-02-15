Без бюстгальтера та в прозорому міні: колумбійська співачка у відвертому образі сходила на вечірку

31-річна Karol G у провокаційному "голому" вбранні повеселилася на паті і блиснула пишним декольте.
Колумбійська виконавиця Karol G, пісні якої ви точно чули, потрапила до об'єктивів папараці біля нічного клубу в Лос-Анджелесі, куди вона прийшла на вечірку.
Для паті красуня обрала провокаційний аутфіт. На ній була коротка сукня-сітка, розшита стразами. Під нею були чорні стринги і відсутній бюстгальтер, тому Karol G виблискувала своїм пишним бюстом, який прикривала довгим бірюзовим волоссям.
Зверху сукні співачка одягла чорну шкіряну куртку оверсайз. Вбрання дівчина доповнила чорними ботильйонами та червоною сумочкою з крокодилячої шкіри.
На обличчя Karol G одягла чорні окуляри, губи нафарбувала червоною помадою та зробила довгий манікюр із декором. Вийшло ефектно та провокаційно.
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