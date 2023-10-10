Что посмотреть: 10 сериалов осени, которые стоят внимания

Если вы любите захватывающие сериалы с необычным сюжетом и хорошей актерской игрой, то эта подборка вам точно понравится.

Несмотря историческую забастовку WGA и SAG, которая продолжалась в США на протяжении нескольких месяцев, стриминги все же не остались без контента и продолжают радовать нас новыми релизами. В этой подборке сериалов осени, вы найдете новинки и продолжения уже любимых и знакомых проектов, которые стоит посмотреть.

1. "Уроки химии"

13 октября на Apple TV+

2. "Весь невидимый нам свет"

2 ноября на Netflix

3. "Убийство на краю света"

14 ноября на FX/Hulu

4. "Локи"

2 сезон, 6 октября на Disney+

5. "Люпен"

3 сезон, 5 октября на Netflix

6. "Американская история ужасов"

12 сезон, 20 сентября на Hulu

7. "Корона"

Часть 1 - 16 ноября; часть 2 - 14 декабря

8. "Утреннее шоу"

3 сезон, 13 сентября на Apple TV+

9. "Половое воспитание"

4 сезон, 21 сентября на Netflix

10. "Бекхэм"

4 октября на Netflix

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