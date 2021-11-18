Фильмы 2021 года, которые все очень ждут

Фильмы 2021 года, которые все очень ждут

Конец 2021 года порадует всех киноманов захватывающими новинками со знаменитыми актерами. Рассказываем о самых интересных фильмах ноября-декабря.

"Не смотрите наверх"

Фильм обещает быть феерическим, ну во всяком случаи, так кажется из-за актерского состава, ведь в картине появятся Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Джона Хилла и Дженнифер Лоуренс.

Сюжет же будет рассказывать о двух астронавтах, которые обнаруживают, что в сторону Земли летит огромный метеорит и через шесть месяцев он уничтожит все человечество. Цель главных героев - предупредить человечество об опасности.

"Человек-паук"

В этой части любимой всеми истории о Питере Паркере мы увидим продолжение предыдущей линии, ведь после того как Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука, жизнь и репутация главного героя находится под угрозой. За помощью герой обращается к Доктору Стрэнджу, но план супергероев терпит краха и случается разрывы в Мультивселенной. Традиционно Паук должен всех спасти.

"Дом Gucci"

Этот фильм Ридли Скотта расскажет об одном из самых громких преступлений 90-х годов - убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи, возглавлявшего всемирно известный Модный дом. В фильме мы увидим невероятный актерский состав: Леди Гагу, Джареда Лето, Аль Пачино и Сальму Хайек.

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