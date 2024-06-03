Археологи раскопали гробницу: она может принадлежать сыну императора Китая

Археологи раскопали императорскую гробницу на археологическом памятнике древнего Китая Терракотова армия, где похоронен первый император Китая.

Об этом пишет Heritage Daily.

Исследователи обнаружили около 7000-8000 терракотовых статуй, включая воинов, лошадей, чиновников и артистов, а также деревянные боевые колесницы, которые должны были служить императору в его загробной жизни.

В 2011 году в глубокой яме на территории достопримечательности раскопали 16-тонный гроб. Согласно политике китайского правительства, гробницу и ее содержание сначала оставили на месте, но в 2024 году ее решили раскопать из-за сильных дождей и перенести в контролируемую среду.

Раскопки обнаружили удивительную коллекцию погребальных предметов, среди которых оружие, доспехи, нефритовые, золотые и серебряные фигурки верблюдов, кухонная утварь и более 6000 бронзовых монет.

Эксперты предполагают, что гробница, вероятно, принадлежит принцу Гао, одному из 50 детей первого императора, хотя она также может принадлежать высокопоставленному чиновнику или генералу.

Ранее стало известно, что польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного лицом вниз. Исследователи предполагают, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "встал из мертвых", в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.

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